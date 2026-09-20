FPÖ – Belakowitsch: „Katzian und Babler fahren die SPÖ als linke Geisterfahrer in den Abgrund!“

Wien (OTS) -

Nach dem heutigen Auftritt von ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian in der ORF-Pressestunde übte die FPÖ-Sozialsprecherin und Klubobmannstellvertreterin NAbg. Dagmar Belakowitsch scharfe Kritik. Der Gewerkschaftschef habe einmal mehr bewiesen, dass er nicht die Interessen der heimischen Arbeitnehmer vertrete, sondern rein ideologisch agiere.

„Katzian stellt sich ins Fernsehstudio und spielt den großen Oppositionellen, dabei ist er als roter Gewerkschaftschef mitverantwortlich für den sozialen Kahlschlag und das völlige Versagen der Verlierer-Koalition. Er ist mit Andreas Babler längst als linker Geisterfahrer auf der Überholspur in Richtung Abgrund unterwegs. Wer den Wunsch der Bevölkerung nach echter Veränderung derart ignoriert und eine Zusammenarbeit mit der FPÖ kategorisch ausschließt, hat den Bezug zur Realität komplett verloren. Wir wünschen den beiden bei ihrer Fahrt in den politischen Untergang jedenfalls alles Gute“, so Belakowitsch.

Hinsichtlich der Debatte um den Insolvenzentgeltfonds (IEF) und der Forderung nach höheren Lohnnebenkosten verwies die FPÖ-Sozialsprecherin auf die Untätigkeit der SPÖ in der Vergangenheit. „Wenn Katzian jetzt nach mehr Geld ruft, muss man sich schon fragen, was die Roten eigentlich jemals gegen den Missbrauch durch Scheinfirmen unternommen haben? Man kaschiert hier lieber das eigene politische Versagen mit der Steuergeldspritze!“, erklärte Belakowitsch.

Auch die Aussagen zu den Pensionen und die angekündigten Maßnahmen von SPÖ-Sozialministerin Schumann für die kommende Plenarwoche seien laut Belakowitsch völlig unzureichend. „Was die rote Ministerin da in den Nationalrat als sogenannte ‚Aktiv-Pension‘ einbringen wird, ist eine absolute Farce und wird für massive Enttäuschung sorgen. Das löst weder unseren Fachkräftemangel noch werden die echten Arbeitnehmer dadurch länger arbeiten, weil weite Teile der hart arbeitenden Menschen einfach ausgeschlossen werden. Wäre Katzian noch ein echter Arbeitnehmervertreter, würde er sich für alle Arbeitnehmer einsetzen. Aber es geht ihm nur noch um linke Ideologie, was auch seine Aussagen zu staatlichen Margenbegrenzungen zeigen. Die SPÖ und ihr ÖGB-Anhängsel haben die echten Arbeiter längst verraten und verkauft“, schloss Belakowitsch.