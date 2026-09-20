Freistädter Zivilingenieur Klaus Thürriedl zum Präsidenten der ZT-Kammer gewählt

Wien (OTS) -

Am 18. September 2026 wurde der Freistädter Zivilingenieur für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft Klaus Thürriedl zum Präsidenten der Bundeskammer der Ziviltechniker:innen gewählt. Damit löst er Daniel Fügenschuh an der Spitze der ZT-Kammer ab.

Thürriedl betreibt seit 1992 ein ZT-Büro mit Kanzleisitz in Freistadt, Oberösterreich, und bringt viel Erfahrung in der Standesvertretung mit. Seit 2022 war er Vizepräsident der Bundeskammer, davor für zwölf Jahre Vorsitzender der Bundessektion Zivilingenieur:innen. Auch auf europäischer Ebene ist Thürriedl stark engagiert – als Generalsekretär des European Council of Engineers Chambers (ECEC) und als Präsident des European Council of the Liberal Professions (CEPLIS), der europäischen Organisation der freien Berufe.

Bei seinem Amtsantritt betonte Thürriedl die Stärken von Ziviltechniker:innen: „Mich erfüllt es mit Stolz, einem Berufsstand mit einer so vielfältigen Expertise als Präsident vorstehen zu dürfen. Mit der hohen Kompetenz in Bereichen wie Architektur, Bauwesen, Kreislaufwirtschaft, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft, Maschinenbau, Forstwirtschaft, Vermessungswesen oder Informationstechnologie bündelt unsere Kammer ein enormes Fachwissen. Durch unsere Unabhängigkeit sind wir zudem in einer Schlüsselposition, um zu den Lösungen der komplexen Herausforderungen, vor denen unsere Gesellschaft steht, beizutragen.“

Zum Vizepräsidenten der Bundeskammer wurde der Tiroler Architekt DI Daniel Fügenschuh gewählt. Fügenschuh war zuletzt Präsident der Bundeskammer und bereits von 2018 bis 2022 Vizepräsident und Vorsitzender der Bundessektion Architekt:innen. Seit Anfang 2026 vertritt Fügenschuh außerdem als Präsident die europäische Organisation Architect’s Council of Europe (ACE), die über eine halbe Million Architekt:innen in Europa vertritt.

Neue Vorsitzende der Bundessektion Architekt:innen ist die Wiener Architektin DI Doris Burtscher. Zum Vorsitzenden der Bundessektion Zivilingenieur:innen wurde der Wiener Zivilingenieur für Bauingenieurwesen Univ.-Prof. DI Peter Bauer gewählt. Stellvertretender Vorsitzender der Bundessektion Architekt:innen ist der Salzburger Architekt DI Michael Strobl, MArch. Stellvertretender Vorsitzender der Bundessektion Zivilingenieur:innen ist der steirische Zivilingenieur für Wirtschaftsingenieurwesen im Bauwesen DI Gustav Spener.

Ziviltechniker:innen sind freiberufliche Architekt:innen und Zivilingenieur:innen, die planend auf dem Gebiet des jeweils absolvierten Studiums tätig sind. Sie arbeiten als Planungs- und Beratungsprofis, als Gutachter:innen und Prüfer:innen, sowie als Projektmanager:innen und Mediator:innen in technischen, naturwissenschaftlichen und montanistischen Fachgebieten. Ziviltechniker:innen stehen für höchste Qualität in der Planung und Kontrolle in technischen Belangen. Ihre Aufgaben sind hochkomplexe Dienstleistungen. Nicht zuletzt deswegen sind Ziviltechniker:innen mit „öffentlichem Glauben” versehene Personen und daher im Rahmen ihrer Befugnis zur Errichtung öffentlicher Urkunden berechtigt.