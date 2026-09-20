  • 20.09.2026, 10:29:32
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FPÖ – Darmann: „Karners Asyl-Jubel ist ein Hohn – 6.500 illegale Einwanderer sind nicht null!“

ÖVP-Innenminister ignoriert den bereits angerichteten Schaden für die Sicherheit – FPÖ fordert echten Asylstopp und rigorose Abschiebeoffensive

Wien (OTS) - 

Das Innenministerium präsentierte Asylstatistiken, die einen Rückgang der Erstanträge sowie eine angebliche „Minuszuwanderung“ belegen sollen. Für FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann bereiten die von ÖVP-Innenminister Karner präsentierten Zahlen jedoch keinen Grund zur Freude, sondern seien vielmehr ein durchschaubares Ablenkungsmanöver einer gescheiterten Regierung.

„Wenn sich Karner hinstellt und über 6.500 Asylanträge im heurigen Jahr als großartigen Erfolg verkauft, dann hat er offensichtlich in der Grundschule beim Rechnen nicht aufgepasst. Er sollte einmal darüber nachdenken, dass sich die Zahl Null ganz massiv von der Zahl Sechstausend unterscheidet“, kritisierte Darmann die Aussagen des Ministers.

Der freiheitliche Sicherheitssprecher verwies auf die langfristigen Folgen der Regierungspolitik. Die jahrelange Fehlentwicklung im Asylbereich habe tiefe Spuren in der Gesellschaft hinterlassen, die sich nicht mit einer kurzfristigen Statistik wegwischen ließen. Die von der ÖVP geführten Ministerien hätten die Kontrolle über die Grenzen längst aufgegeben.

„Die desaströse Asylpolitik der letzten Jahre hat unser Land an den Rand des sicherheitspolitischen Abgrunds geführt. Der Schaden, der zu Lasten der Sicherheit unserer eigenen Staatsbürger angerichtet wurde, ist gigantisch. Jeden Tag lesen wir von importierter Gewalt, von Messerstechereien und von No-Go-Areas, die unter der Verantwortung dieser schwarzen Dilettanten entstanden sind“, so Darmann. Die ÖVP versuche nun, ein brennendes Haus mit einem Tropfen Wasser zu löschen und erwarte dafür auch noch Applaus von der Bevölkerung.

Für die FPÖ sei die aktuelle Entwicklung daher kein Erfolg, sondern der Beweis für die fortgesetzte Handlungsunfähigkeit der Systemparteien. Darmann erneuerte in diesem Zusammenhang die freiheitlichen Kernforderungen zur Bewältigung der Migrationskrise, die keinen Aufschub mehr dulden würden.

„Ein echter Asylstopp und eine Abschiebeoffensive sind für uns Freiheitliche und für die Mehrheit der Österreicher längst überfällig. Wir brauchen keine Märchen aus dem Innenministerium, sondern eine Festung Österreich, die unsere Bevölkerung vor dem Asylchaos schützt“, forderte Darmann abschließend.

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