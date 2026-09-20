100 Jahre Ökostrom aus Wiener Hochquellwasser: Wien Energie feiert Kraftwerksjubiläum in Gaming

Wien/Gaming (OTS) -

100 Jahre Wasserkraft in Gaming: Das Wasserleitungskraftwerk von Wien Energie in der niederösterreichischen Gemeinde Gaming feiert heuer sein 100-jähriges Bestehen. Die Anlage liegt direkt an der zweiten Wiener Hochquellenleitung, die Trinkwasser aus dem Alpengebiet mehr als 180 Kilometer bis nach Wien transportiert. In Gaming nutzt Wien Energie den natürlichen Höhenunterschied entlang der Leitung und wandelt die Energie des fließenden Wassers in Ökostrom um – die hohe Trinkwasserqualität bleibt dabei unverändert. Seit seiner Inbetriebnahme 1926 erzeugt das Wasserkraftwerk jährlich rund 42 Gigawattstunden Strom – genug, um den Bedarf von umgerechnet rund 12.000 Haushalten zu decken.

„Das Wasserkraftwerk Gaming zeigt eindrucksvoll, wie vorausschauend nachhaltige Energieerzeugung schon vor 100 Jahren gedacht wurde. Bereits 1926 hat man das Potenzial der Hochquellenleitung erkannt und zur sauberen Stromerzeugung genutzt. Genau dieses Prinzip treibt uns bei Wien Energie bis heute an: Für eine gelungene Energiewende nützen wir vorhandene Potenziale des Wassers, der Sonne und des Windes intelligent und nachhaltig", so Alma Kahler, Geschäftsführerin von Wien Energie.

„Wasserkraft hat in Gaming lange Tradition. Unser 100 Jahre altes Wasserkraftwerk leistet heute wie damals einen Beitrag zur sicheren Versorgung mit heimischer Energie. Ich bin stolz darauf, dass wir hier wahre Energie-Pioniere wahren und in unserer Gemeinde weiterhin auf erneuerbaren, lokalen Strom setzen”, sagt Andreas Fallmann Bürgermeister von Gaming.

Strom aus dem natürlichen Gefälle der Trinkwasserleitung

Bei Gaming überwindet die zweite Wiener Hochquellenleitung auf einer Strecke von elf Kilometern einen natürlichen Höhenunterschied von rund 220 Metern – ideale Voraussetzungen für die Wasserkraft. Dabei leistet das Wasser doppelte Arbeit: Erst treibt es die Turbinen an, dann kommt es unverändert als Trinkwasser nach Wien. Auf diese Weise wird die bestehende Infrastruktur zur Wiener Trinkwasserversorgung auch zur klimafreundlichen Stromerzeugung genutzt. Die vom Kraftwerk erzeugte Energie deckt umgerechnet das 11-fache des jährlichen Strombedarfs aller Haushalte in Gaming.

Wasserkraft bei Wien Energie

Bereits seit 1924 setzt Wien Energie auf Wasserkraft: Damals hat das Unternehmen mit dem Kraftwerk Opponitz in Niederösterreich sein erstes Wasserkraftwerk in Betrieb genommen. Insgesamt zählt Wien Energie derzeit 26 Wasserkraftwerke in Österreich und hält Beteiligungen an bedeutenden Anlagen wie den Kraftwerken Freudenau und Greifenstein sowie an den Innkraftwerken. Wien Energie baut ihr Wasserkraft-Portfolio außerdem weiter aus: In der steirischen Gemeinde Rottenmann errichtet das Unternehmen derzeit das Kleinwasserkraftwerk Oppenberg, das 2027 in Betrieb gehen soll. Rund 3.700 Megawattstunden Ökostrom wird es zukünftig pro Jahr liefern – und damit genug, um umgerechnet mehr als 1.000 Haushalte aus der Region zu versorgen.



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