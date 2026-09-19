FPÖ – Schnedlitz: „Kontrolle verloren – Sogar beim Kopftuchverbot tanzen Kinder der Regierung auf der Nase herum!“

Wien (OTS) -

Nachdem heute ÖVP-Kanzler Stocker eine „Knallhart-Ansage“ zum Kopftuchverbot für unter 14-Jährige in Schulen in einem Social-Media-Video inszeniert hat, richtete FPÖ-Heimatschutzsprecher und Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz Fragen an ihn: „Wer ist seit fast vierzig Jahren durchgehend Teil der Bundesregierung? Wer hat es durch eine völlig falsche Asyl- und Einwanderungspolitik zu verantworten, dass sich der Islam-Anteil in Österreich innerhalb weniger Jahrzehnte vervielfacht hat, in Wiener Pflichtschulen mittlerweile rund vierzig Prozent der Schüler Muslime sind und es überhaupt ein Kopftuchverbot an österreichischen Schulen braucht, genauso ein Verbot des politischen Islam? Und wer hat aus seinen Fehlern der Vergangenheit, insbesondere seit dem Masseneinwanderungsjahr 2015, noch immer nichts gelernt? Und wem tanzen zwölfjährige Jugendgangs und Kinder rund um das Kopftuchverbot auf der Nase herum? Die Österreicher kennen die Antwort und lassen sich von den Stockers, Karners und Co nicht täuschen: Das ist die ÖVP! Und schuld ist eine Showpolitik, die nicht mal mehr Zwölfjährige ernst nehmen!“

Überhaupt sei ein Kopftuchverbot nur für unter 14-Jährige zu wenig, es müsse für alle Schüler, Lehrkräfte und sonstiges Schulpersonal gelten. „Wer sich nicht an unsere Regeln und Gesetze hält und unsere Art zu leben ablehnt, für den kann es nur eine Botschaft geben: Ab nach Hause ins Heimatland! Aber nicht einzeln und sich dafür feiern lassen, während Tausende gleichzeitig illegal in unser Land kommen. Das schafft ja die Unglaubwürdigkeit, die durch die ÖVP mittlerweile nahezu in einer staatlichen Ohnmacht hinsichtlich Recht und Ordnung gipfelt. Lösungen wird es nur mit der FPÖ und einem Volkskanzler Herbert Kickl geben. Die ÖVP und ihr nicht gewählter Systemkanzler haben längst versagt und es wird sich auch nichts mehr ändern“, so Schnedlitz, der den Rücktritt dieser Karikatur einer Regierung forderte, die mittlerweile komplett jegliche Autorität und Kontrolle verloren hat.