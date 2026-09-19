Maurer: Unsoziale NEOS wollen Studieren noch teurer machen

Wien (OTS) -

Während die österreichischen Unis immer noch um die Finanzierung für die nächsten Jahre zittern müssen, schlagen die NEOS weitere Verschlechterungen für Studierende vor.

„Mehr als zwei Drittel aller Studierenden arbeiten neben dem Studium, um sich ihr Leben überhaupt finanzieren zu können. Nach dem Beschluss der Regierung, den zweihunderttausend teilzeitarbeitenden Studierenden 700 Euro aus der Tasche zu ziehen, folgt nun der nächste unsoziale Verteuerungsvorschlag“, kritisiert Sigi Maurer, Wissenschaftssprecherin und stellvertretende Klubobfrau der Grünen, den NEOS-Vorstoß scharf.

„Die langen Studiendauern in Österreich liegen auch an der hohen Erwerbsquote der Studierenden: Wer nebenbei arbeiten muss, um sich zu finanzieren, hat natürlich auch weniger Zeit fürs Studium. Mit mehr Druck und höheren Kosten wird sich diese Situation nur weiter verschlechtern“, meint Maurer.

„Studierende stehen bereits unter einem hohen finanziellen Druck. Diesen weiter zu erhöhen, entspricht wohl dem Weltbild einer unsozialen, neoliberalen Partei wie den NEOS – sie stehen damit aber eindeutig nicht auf der Seite der Studierenden“, hält Maurer fest.