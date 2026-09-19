75 Jahre Landarbeiterkammer – 75 Jahre Einsatz für die Menschen in der Landwirtschaft!

St. Pölten (OTS) -

75 Jahre Landarbeiterkammer sind 75 Jahre Einsatz für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft. NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister und NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Katja Seitner gratulieren herzlich zu diesem besonderen Jubiläum.

„75 Jahre Landarbeiterkammer bedeuten auch 75 Jahre gelebte Solidarität für fleißige Menschen, ihre Familien, ihre Sicherheit und ihre Zukunft. Gerade in einer Zeit, in der sich die Arbeitswelt laufend verändert, braucht es auch in Zukunft eine starke Interessensvertretung, die zuhört, anpackt und die Interessen der Beschäftigten konsequent vertritt“, betont Christiane Teschl-Hofmeister, Landesobfrau des Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (NÖAAB).

Für Teschl-Hofmeister ist das Jubiläum deshalb auch ein Anlass, den Blick auf jene zu richten, die tagtäglich ihre Arbeit leisten: „Wir dürfen nie vergessen: Hinter jeder Leistung stehen Menschen. Menschen mit ihren Geschichten, ihren Familien, ihren Sorgen und ihren Hoffnungen. Wer unser Land mit seiner Arbeit mitträgt, muss sich darauf verlassen können, dass auch seine Interessen gehört werden.“

Auch Katja Seitner, Landesgeschäftsführerin des NÖAAB, unterstreicht: „Seit 75 Jahren ist die Landarbeiterkammer eine starke Stimme für Menschen, die unser Land mit ihrer Arbeit mittragen. Dazu gratulieren wir heute besonders und sagen Danke.“

Gerade die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft leisten täglich Großartiges – bei jedem Wetter, oft früh am Morgen und unter schwierigen Bedingungen. Die Landarbeiterkammer habe über Jahrzehnte bewiesen, wie wichtig eine verlässliche Interessenvertretung für die Beschäftigten ist. Von den Arbeitsbedingungen über soziale Absicherung bis hin zur beruflichen Zukunft geht es immer darum gerechte Rahmenbedingungen für die Beschäftigten in der Landwirtschaft zu sorgen.