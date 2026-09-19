  • 19.09.2026, 07:48:32
  • /
  • OTS0001

Gewerkschaft GPA-Teiber: „Ein leerer Insolvenzfonds kommt Lohnraub gleich“

Geleistete Arbeit muss bezahlt werden

Wien (OTS) - 

„Hauptaufgabe des Insolvenzfonds ist die nachträgliche Bezahlung bereits geleisteter Arbeit, wenn insolvente Unternehmen die Gehälter nicht mehr auszahlen können. Wenn der Insolvenzentgeltfonds unterdotiert ist und offene Ansprüche deshalb nicht bezahlt werden können, ist das nichts anderes als Lohnraub“, unterstützt Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA, den heutigen weiteren Vorstoß von Arbeitsministerin Schumann in den Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN). ++++

„Im Insolvenzfonds befindet sich momentan nur etwa halb so viel, wie erwartungsgemäß nächstes Jahr gebraucht wird. Der logische Schluss: Der Beitrag muss erhöht werden. Wir fordern daher die Wiederherstellung des bis 2021 gültigen Beitragssatzes von 0,2 Prozent“, so Teiber.

„Neben einer realistischen Dotierung des Insolvenzfonds ist dringend eine Verschärfung des Insolvenzrechts geboten was betrügerische Fälle angeht. Dazu gehört, dass Unternehmen verpflichtend Lohnkonten, Bankzahlungsnachweise, Zeiterfassung, Urlaubsstände und Sonderzahlungsabrechnungen an den IEF übermitteln sollen, So soll die Beweislast von den Beschäftigten auf die Unternehmen verschoben werden. Gehälter sind schließlich nicht der Reparaturfonds für Managementversagen“, schließt die Gewerkschafterin.

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft GPA Öffentlichkeitsarbeit
Daniel Gürtler
Telefon: 0676 817 111 225
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.gpa.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖGB Österreichischer Gewerkschaftsbund

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft GPA Öffentlichkeitsarbeit
Daniel Gürtler
Telefon: 0676 817 111 225
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.gpa.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright