Senior*innen rockten erneut die Vienna Fashion Week

Wien (OTS) -

Nach den vielbeachteten Präsentationen der vergangenen Jahre markiert die diesjährige Kollektion einen weiteren Entwicklungsschritt im kreativen Schaffen von Fashion Reloaded powered by Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien. Das Projekt verbindet Nachhaltigkeit, künstlerischen Ausdruck und gesellschaftliche Teilhabe und zeigt, dass Kreativität, Stil und Innovationskraft keine Frage des Alters sind.

„fenWomenal“

Der eigens geschaffene Begriff steht für Frauen, die Stärke aus ihren Talenten, ihrer Persönlichkeit und ihrer Lebenserfahrung schöpfen. Die Kollektion versteht sich als Einladung, Frausein unabhängig von gesellschaftlichen Erwartungen neu zu denken. „Mit Fashion Reloaded schaffen wir Räume, in denen Frauen ihre Kreativität entfalten, Neues ausprobieren und sichtbar werden können. Die Teilnehmer*innen gestalten nicht nur außergewöhnliche Mode, sie erzählen ihre Geschichten und zeigen, wie viel Potenzial, Mut und Schaffenskraft in jeder Lebensphase stecken", betont Christian Hennefeind, Geschäftsführer Häuser zum Leben.

Kleidung als Ausdruck von Persönlichkeit

Kleidung ist weit mehr als das, was wir tragen. Sie transportiert Erinnerungen, erzählt Geschichten und macht sichtbar, wer wir sind. Genau an diesem Gedanken setzt die Kollektion „fenWomenal“ an. Die neuen Designs entstehen im Klub+ All in Neubau der Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien. Über viele Monate hinweg entwickeln die Teilnehmer*innen ihre Entwürfe, experimentieren mit Materialien, verwerfen Ideen, entwickeln neue Konzepte und setzen ihre Visionen schließlich eigenständig um. Verarbeitet werden dabei vor allem gespendete Textilien, ausgediente Kleidungsstücke sowie Erinnerungsstücke geliebter Menschen. Aus Jacken, Hemden, Kleidern, Vorhängen oder Stoffresten entstehen neue Kleidungsstücke mit persönlicher Geschichte. Jedes Modell ist ein Unikat und verbindet Nachhaltigkeit mit individueller Handschrift. „Fashion Reloaded zeigt, was möglich wird, wenn Menschen die Chance erhalten, ihre Fähigkeiten einzubringen und gemeinsam etwas Neues zu schaffen. Die Teilnehmer*innen wachsen während des Projekts über sich hinaus und inspirieren damit nicht nur einander, sondern auch viele andere", so Simon Bluma, stellvertretender Geschäftsführer Häuser zum Leben.

Mutig, zeitlos und jenseits von Klischees

Die Kollektion umfasst insgesamt 60 Looks in drei Serien sowie eine eigene Schmuck- und Taschenkollektion. Ein zentrales Thema von „fenWomenal“ ist die Frage nach Identität und gesellschaftlichen Zuschreibungen. Erstmals werden Elemente klassischer Herrenbekleidung bewusst in die Entwürfe integriert und neu interpretiert. Hemden, Sakkos, Fräcke oder Krawatten treffen auf feminine Silhouetten, kunstvolle Details und überraschende Materialkombinationen. „Die Kollektion bewegt sich bewusst zwischen Mode und Kunst. Sie greift Fragen auf, die viele Frauen beschäftigen, und übersetzt sie in Formen, Materialien und Silhouetten. Dadurch wird Mode zu einem Medium für Haltung und Reflexion, die eine Neudefinition anstoßen,“ so Irena Reichel, künstlerische Leiterin von Fashion Reloaded. Die Designer*innen hinterfragen traditionelle Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit und schaffen Entwürfe, die sich bewusst nicht in vorgegebene Kategorien einordnen lassen. Die Mode bewegt sich an der Schnittstelle von Kunst und Couture und löst sich von kurzfristigen Trends zugunsten zeitloser Ausdruckskraft. Neben tragbarer Mode umfasst die Kollektion auch kunstvolle Einzelstücke, die innere Bilder, Sehnsüchte, Erfahrungen und persönliche Transformationen sichtbar machen. Ergänzt werden die Looks durch eigens gestaltete Schmuckstücke und Taschen.

35 Designer*innen, 30 Models und eine starke Botschaft

Insgesamt wirkten 35 Teilnehmer*innen an der Entstehung von „fenWomenal“ mit. Die Designer*innen und Models sind zwischen 60 bis 80 Jahre alt. 30 von ihnen präsentierten die Kreationen bei der Vienna Fashion Week selbst auf dem Laufsteg. „Fashion Reloaded zeigt, wie viel Kreativität, Kompetenz und Gestaltungskraft in unseren Klubbesucher*innen steckt. Mit fenWomenal machen wir sichtbar, dass Älterwerden nicht Stillstand bedeutet, sondern Raum für neue Ideen, persönliche Entwicklung und gesellschaftliche Teilhabe schafft“, sagt Madlena Komitova, Bereichsleiterin der Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien.



Über die Häuser zum Leben und Pensionist*innenklubs

Die Häuser zum Leben sind mit 30 Pensionisten-Wohnhäusern in 21 Wiener Gemeindebezirken der größte Anbieter von Senior*innenbetreuung in Österreich. Die Häuser zum Leben bieten die meisten Pflege- und Wohnplätze im Land an. Zudem besuchen tausende ältere Menschen täglich die wienweiten Pensionist*innenklubs für die Stadt Wien, die ebenfalls von den Häusern zum Leben betrieben werden. Die Häuser zum Leben werden gefördert vom Fonds Soziales Wien (FSW) aus Mitteln der Stadt Wien.