ARBÖ: Neues Landes- und Prüfzentrum in Innsbruck feierlich eröffnet

Wien (OTS) -

Auf einer Grundfläche von rund 2.200 Quadratmetern ist in Innsbruck innerhalb eines Jahres ein modernes Prüfzentrum mit drei Durchfahrtsboxen und insgesamt sieben Arbeitsplätzen entstanden. Zusätzlich verfügt der von der Firma Bodner aus Kufstein errichtete Neubau über einen Shop- und Kassabereich, neue Sozialräume für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ein neues Reifenmontagezentrum mit Reifenlager. Damit wird das Serviceangebot am Standort um einen weiteren wichtigen Bereich ergänzt und den Mitgliedern können künftig noch mehr Leistungen direkt vor Ort angeboten werden. Insgesamt wurden rund vier Millionen Euro für den neuen Standort investiert, an dem künftig elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem hochmodernen Arbeitsplatz beschäftigt sind: „Mit dem neuen Prüfzentrum schaffen wir beste Voraussetzungen, um unsere Mitglieder in Innsbruck und der umliegenden Region professionell und umfassend betreuen zu können. Gleichzeitig können wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein zeitgemäßes Arbeitsumfeld bieten“, freut sich Helmut Glantschnig, Präsident des ARBÖ Tirol, anlässlich der feierlichen Eröffnung.

Die feierliche Eröffnung des neuen Standorts fällt dabei in ein besonderes Jubiläumsjahr: Der ARBÖ Tirol feiert heuer sein 100-jähriges Bestehen, gleichzeitig blickt das ARBÖ-Landeszentrum in Innsbruck auf 50 Jahre zurück. „Dass wir diese beiden Jubiläen mit der Eröffnung unseres neuen Landes- und Prüfzentrums verbinden können, macht diesen Tag für den ARBÖ Tirol zu einem ganz besonderen Ereignis“, betont Helmut Glantschnig in seiner Eröffnungsansprache. Der ARBÖ schlägt damit ein neues Kapitel in seiner langjährigen Geschichte auf und schafft gleichzeitig die Voraussetzungen dafür, den rund 4.500 Mitgliedern in Innsbruck auch in Zukunft den bestmöglichen Service zu bieten.

Das Angebot reicht von der klassischen 24-Stunden-Pannenhilfe über zahlreiche technische Dienstleistungen wie die §57a-Begutachtung, Kleinreparaturen und Ankauftests bis hin zu diversen Fahrzeugschecks sowie Reifenmontage und Reifenlagerung. „Unsere Prüfzentren sind für Mitglieder eine wichtige Anlaufstelle bei allen Fragen rund um die Mobilität. Mit dem Neubau in Innsbruck können wir unser umfassendes Serviceangebot unter modernsten Bedingungen anbieten“, freut sich KommR Mag. Gerald Kumnig, Generalsekretär des ARBÖ, anlässlich der Eröffnung.

Neben dem Prüfzentrum findet auch die Landeszentrale des ARBÖ Tirol im neuen Gebäude Platz. Die Betreuung von 25.000 ARBÖ-Mitgliedern aus dem gesamten Bundesland wird von hier aus künftig koordiniert. Die Aufgaben der Landesorganisation reichen von der technischen Betriebsleitung der zehn Tiroler Prüfzentren über die Mitgliederbetreuung bis hin zum regionalen Veranstaltungsmanagement. Damit werden am neuen Standort wesentliche Bereiche des ARBÖ Tirol unter einem Dach gebündelt. Und wie wichtig all diese Tätigkeiten, insbesondere der Pannendienst, sind, zeigen die Einsatzzahlen des Pannendienstes in Tirol: Sage und schreibe 350.000 Kilometer haben die Technikerinnen und Techniker im gesamten Bundesland allein im Jahr 2025 zurückgelegt, um zu den insgesamt rund 11.000 Einsätzen auszurücken.

Mit dem Neubau in Innsbruck setzt der ARBÖ seinen Erneuerungsweg in Tirol konsequent fort. Nach dem neuen Standort in Reutte sowie den Neubauten in Kitzbühel und Wörgl ist Innsbruck innerhalb weniger Jahre bereits der vierte Tiroler Standort, der umfassend modernisiert beziehungsweise neu errichtet wurde. „Investitionen in unsere Standorte sind Investitionen in die Qualität unserer Dienstleistungen und damit unmittelbar in die Betreuung unserer Mitglieder. In Innsbruck finden wir nun optimale Bedingungen vor, um unsere Services weiterzuentwickeln und den ARBÖ auch in Zukunft als verlässlichen, modernen und persönlichen Mobilitätspartner in der Region zu positionieren“, so Dr. Peter Rezar, Präsident der ARBÖ-Bundesorganisation, anlässlich der Eröffnung.