Vom Bundespräsidenten und Kanzler bis zum Popstar: „Österreich steht hinter euch“

Wien (OTS) -

Die lange Reise liegt hinter ihnen, die aufregendsten Tage ihres bisherigen Berufslebens haben sie vor sich: Österreichs 48 junge Fachkräfte sind in Shanghai angekommen. Dort vertreten sie die Republik bei der Weltmeisterschaft der Berufe – im größten Team, das Rot-Weiß-Rot jemals zu WorldSkills entsandt hat.

Mehr als 1.400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Teilen der Welt kämpfen in Shanghai um Medaillen. Bewertet werden nicht nur Tempo und technisches Können, sondern auch Präzision, Kreativität, Nervenstärke und die Fähigkeit, unter enormem Zeitdruck fehlerfrei zu arbeiten. Schon vor dem ersten Handgriff ist klar: Das Nationalteam der Berufe wird in Shanghai nicht allein gelassen. Österreich hält seinen jungen Spitzenfachkräften die Daumen. Rückhalt kommt aus der Politik ebenso wie von bekannten Persönlichkeiten aus Musik und Unterhaltung.

Van der Bellen: „Wir sind stolz auf euch!“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hebt vor allem die Vorbildwirkung der österreichischen Teilnehmer:innen hervor: „Diese jungen Menschen sind hervorragende Fachkräfte. Sie sind aber auch Vorbilder für viele andere, die vor der Entscheidung stehen, welchen beruflichen Weg sie einschlagen wollen. Sie zeigen, welche Chancen eine hochwertige berufliche Ausbildung eröffnet und wie weit man mit Talent, Begeisterung und Ausdauer kommen kann. Ich wünsche dem gesamten Team Austria für die WorldSkills in Shanghai viel Erfolg, unvergessliche Erfahrungen und das nötige Quäntchen Glück im entscheidenden Moment. Wir sind stolz auf euch!“

Stocker: „Glaubt an eure Fähigkeiten“

Bundeskanzler Christian Stocker ( via Instagram ) verweist vor allem auf die Rekorddimension des SkillsAustria-Aufgebots – mit 48 Teilnehmenden stellt Österreich das größte Team aus Europa: „Mit dem größten europäischen Aufgebot bei WorldSkills zeigt ihr schon jetzt, wie viel Können in euch und in Österreich steckt. Ich wünsche euch für euren großen Auftritt in Shanghai viel Erfolg und starke Nerven. Vor allem aber: Glaubt an eure Fähigkeiten!“

Pizzera: „Gebt Gas, Attacke, Vollstoff!“

Paul Pizzera ( hier auf Instagram ) gibt dem Team eine unerhört solide Botschaft mit auf den Weg: Der steirische Musiker und Kabarettist, der selbst gerne noch ein Handwerk erlernen würde, fordert das Team zur Offensive auf: „Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg bei den WorldSkills 2026 in Shanghai. Zeigt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Gebt Gas, Attacke, Vollstoff – ihr habt es drauf! Und jetzt: Angriff!“

DJ Ötzi: „Ihr seid die Besten eures Fachs“

Auch Gerry Friedle alias DJ Ötzi weiß, dass Erfolg nicht über Nacht entsteht. Hinter der Karriere des gelernten Kochs stehen harte Arbeit, Beharrlichkeit und der Mut, auch nach Rückschlägen weiterzumachen. Seine Botschaft an Österreichs junge Fachkräfte: „Ihr seid die Besten eures Fachs – jetzt zeigt in Shanghai, was ihr draufhabt! Glaubt an euch, haltet zusammen und gebt alles, denn wenn man mit Herz und Leidenschaft dabei ist, kann man Großes erreichen. Ganz Österreich steht hinter euch – ich drücke euch fest die Daumen!“

Herk: „Hinter diesem Team steht ein ganzes Land“

Für SkillsAustria-Präsident Josef Herk zeigt die breite Rückendeckung, welchen Stellenwert berufliches Können für Österreich hat: „Wenn der Bundespräsident, der Bundeskanzler und weit über die Politik hinaus bekannte Persönlichkeiten unseren jungen Fachkräften die Daumen drücken, ist das ein starkes Zeichen. Es zeigt: Hinter diesem Team steht ein ganzes Land. Unsere jungen Fachkräfte sind Vorbilder für eine ganze Generation und der beste Beweis dafür, wohin Können, Leidenschaft und eine hochwertige berufliche Ausbildung führen können. Schon jetzt können wir auf jede und jeden Einzelnen stolz sein.“

Der weitere Fahrplan:

Am Dienstag, 22. September 2026, wird die 48. Berufsweltmeisterschaft WorldSkills 2026 in Shanghai mit einer imposanten „Opening Ceremony“ (ab 14 Uhr österreichischer Zeit, Livestream auf YouTube ) eröffnet.

Mittwoch bis Samstag (23. bis 26 September) folgen die vier Wettkampftage, an denen gehämmert, programmiert, geschweißt, gebacken, gefräst, gekocht und gestaltet wird.

Am Sonntag, 27. September fällt die Entscheidung: Im Rahmen der Schlussfeier werden die Medaillen vergeben. Die „Closing Ceremony“ beginnt um 13 Uhr österreichischer Zeit ( ebenfalls live auf YouTube ). (PWK455/HSP)

O-Töne via SkillsAustria

Bundeskanzler Christian Stocker: „Glaubt an eure Fähigkeiten“ ( zum O-Ton )

) Paul Pizzera: „Gebt Gas, Attacke, Vollstoff – ihr habt es drauf!“ ( zum O-Ton )

) Mehr OT-Material von den Teilnehmer:innen inklusive Transkripten finden Sie im O-Ton-Service.

Fotos von SkillsAustria

Hier finden Sie die aktuellen Fotos des Teams bei der Ankunft in Shanghai (© SkillsAustria/Lehner)

finden Sie die aktuellen Fotos des Teams bei der Ankunft in Shanghai (© SkillsAustria/Lehner) Alle Fotos von SkillsAustria auf FlickR (© SkillsAustria/Slovencik/Wieser)

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