FPÖ – Berger: „ÖVP-Ministerin Bauer soll keine Krokodilstränen vergießen, sondern sofort echten Kinderschutz sicherstellen!“

Wien (OTS) -

„Das Vergießen von Krokodilstränen durch ÖVP-Familienministerin Bauer ist ein einziges Armutszeugnis. Eine Ministerin und eine Bundesregierung haben zu handeln, anstatt die Menschen mit PR-Schmähs zu täuschen und in Wahrheit weiterhin die Hände in den Schoß zu legen“, kritisierte heute FPÖ-Familiensprecherin NAbg. Ricarda Berger, nachdem ÖVP-Familienministerin Bauer in der „Krone“ zum mutmaßlichen Kindesmissbrauchsskandal um Günther „Gunkl“ Paal meinte, dass es nicht nachvollziehbar sei, „dass schon wieder ein prominenter geständiger Kinderschänder seine Freiheit genießt“: „Es ist an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten, wenn ausgerechnet eine ÖVP-Ministerin jetzt Krokodilstränen vergießt, wo doch ihre eigene Partei seit Jahren konsequent echten Kinderschutz blockiert. Wer hat denn unser FPÖ-Kinderschutzpaket mit drastischen Strafverschärfungen bis hin zu lebenslanger Haft stets abgelehnt? Wer sitzt seit fast vierzig Jahren in der Regierung und hat zugelassen, dass die Justiz eine derartige Kuschelpolitik gegenüber Kinderschändern fährt? Und wer sorgt dafür, dass in Österreich immer noch nicht echter Opferschutz statt Täterschutz garantiert ist? Das ist die ÖVP mit dem Rest der linken Systemparteien!“

Für keine Mutter, keinen Vater und keinen Menschen in Österreich sei es nachvollziehbar, dass ein geständiger mutmaßlicher Kinderschänder frei herumlaufen könne, während die Opfer ein Leben lang an den seelischen Wunden litten. „Sexueller Kindesmissbrauch ist Mord an Kinderseelen. Solche Verbrechen führen zu unvorstellbarem Leid, das niemals verheilt. Dass Täter, die solche Gräueltaten gestehen, nicht umgehend hinter Schloss und Riegel kommen und oft mit lächerlich milden Strafen davonkommen, ist ein Schlag ins Gesicht für jedes einzelne Opfer und dessen Familie“, erklärte die FPÖ-Familiensprecherin und erneuerte die freiheitliche Forderung nach der vollen Härte des Gesetzes: „Die Zeit der leeren Worte und der falschen Betroffenheit muss ein Ende haben. Wir fordern die sofortige Umsetzung unseres umfassenden FPÖ-Kinderschutzpakets. Es braucht die volle Gesetzeshärte, massive Strafverschärfungen und ein Ende der verfehlten Täterschutzpolitik der Systemparteien. Unsere Kinder sind das Schutzbedürftigste, was wir haben – es ist die verdammte Pflicht der Politik, sie mit allen Mitteln zu schützen, anstatt Täter zu verhätscheln!“