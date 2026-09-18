EINLADUNG 21. – 26. September 2026: WiG - Aktionswoche „Gesund im Stuwerviertel“

Wien (OTS) -

Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG lädt im Rahmen des Projekts „Gesunde Grätzel-Betriebe“ gemeinsam mit 17 teilnehmenden Betrieben von 21. bis 26. September 2026 erstmals zur Aktionswoche „Gesund im Stuwerviertel“ ein. Engagierte Betriebe öffnen ihre Türen und interessierte Wiener*innen können dabei das vielfältige Gesundheitsangebot dieses Grätzels kennenlernen und ausprobieren.

„Mit dem Projekt „Gesunde Grätzel–Betriebe“ verfolgen wir das Ziel, Gesundheitsförderung über die Grenzen einzelner Betriebe hinaus ins Grätzel zu tragen. Unsere Aktionswoche im Stuwerviertel macht sichtbar, wie durch Kooperationen zwischen Betrieben und Projektpartner*innen neue gesundheitsfördernde Angebote für die Nachbarschaft entstehen. Wir laden alle Interessierten ein, die verschiedenen Angebote bei dem bunten Programm kennenzulernen“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Gesunde Angebote zum Ausprobieren

Ob gesundes Mittagessen am Vorgartenmarkt, geführte Gesundheitsspaziergänge, ärztliche Ernährungsberatung, entspannende Schulter-Nacken-Massagen oder Lesungen für die seelische Gesundheit – die Aktionswoche lädt dazu ein, gesunde Angebote im Stuwerviertel auf vielfältige Weise kennenzulernen und selbst auszuprobieren. Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Informations- und Beratungsangebote. Auch die Grätzelpolizei, die wohnpartner, die Frühe Hilfen sowie weitere Organisationen stehen als Ansprechpersonen direkt vor Ort zur Verfügung.

Besucher*innen können verschiedene Angebote entdecken, Stempel sammeln und ein kleines Goodie mit nach Hause nehmen. Das detaillierte Programm der Aktionswoche und weitere Informationen zum Projekt „Gesunde Grätzel-Betriebe“ finden Sie unter wig.or.at/gesunde-graetzel-betriebe

Über das Projekt „Gesunde Grätzel-Betriebe“

Das Projekt „Gesunde Grätzel-Betriebe“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG unterstützt kleine Unternehmen dabei, ihre Stärken sichtbar zu machen und Gesundheit in den Mittelpunkt ihres Handelns zu stellen. Gemeinsam mit Betrieben, Gesundheitsorganisationen und lokalen Partner*innen entsteht ein Netzwerk, das Gesundheitsförderung über die Grenzen einzelner Unternehmen hinaus in das gesamte Grätzel trägt. Das Pilotprojekt wird im Stuwerviertel umgesetzt. Im Zuge der Gesundheitsreform wurde von der Sozialversicherung und der Stadt Wien ein Landesgesundheitsförderungsfonds (LGFF) eingerichtet. Das Projekt wird daraus finanziert.