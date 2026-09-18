  • 18.09.2026, 10:19:03
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SPÖ-Moitzi: Steiermark, Tirol und Salzburg kaufen gemeinsam Züge

Zillertalbahn, Pinzgauer Lokalbahn und Murtalbahn profitieren über gemeinsame Beschaffung – Mobilitätsministerium investiert in moderne Züge

Wien (OTS) - 

Heute hat SPÖ-Mobilitätsminister Peter Hanke bekannt gegeben, dass die Steiermark, Tirol und Salzburg gemeinsam neue Züge für ihre Privatbahnen bestellen. „Wer gemeinsam große Mengen bestellt, bekommt’s am Ende günstiger. Ich freue mich über diese gute Entscheidung im Sinne der Fahrgäste“, so SPÖ-Verkehrssprecher Wolfgang Moitzi. ****

Die Zillertalbahn, die Pinzgauer Lokalbahn und die Murtalbahn zählen zu den wichtigsten Privatbahnen Österreichs. Da sie ihre Garnituren von Diesel auf Elektro- bzw.- Akku-Hybrid-Betrieb umstellen, beschaffen sie nun gemeinsam das neue Wagenmaterial.

„Das spart nicht nur Kosten beim Kauf, sondern führt auch zu Synergien bei der Instandhaltung“, erklärt der Abgeordnete. Möglich wird das durch zusätzliche Mittel des Mobilitätsministeriums, das Investitionsprogramm für Privatbahnen wurde deutlich aufgestockt. Mit dem Geld kann die Infrastruktur so modernisiert werden, dass künftig moderne Akku-Hybrid-Züge statt Dieselzüge eingesetzt werden können. Außerdem beteiligt sich das Ministerium an den Kosten für neue elektrische Züge.

Besonders freut sich der Steirer Moitzi über die Modernisierung der Murtalbahn: „Die Murtalbahn ist der beste Beweis dafür, dass guter öffentlicher Verkehr auch im ländlichen Raum möglich ist. Seit Jahren kämpfen wir in der Region Murau – Murtal für die Modernisierung der Murtalbahn. Die Murtalbahn und ihre vielen Fahrgäste werden von der gemeinsamen und günstigen Beschaffung profitieren. Ein großes Danke an Minister Peter Hanke für die Unterstützung dieses Projektes “, freut sich Moitzi. (Schluss) mf/bj

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