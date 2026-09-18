Café Zeitreise erhält Wiener Gesundheitspreis und neuen Standort im Wien Museum

Wien (OTS) -

Rund 170.000 Menschen leben in Österreich mit Demenz, Tendenz stark steigend. Viele von ihnen werden von Angehörigen begleitet und betreut. Anlässlich des Welt-Alzheimertages am 21. September macht die Caritas auf den wachsenden Bedarf an Unterstützung und Entlastung aufmerksam. Eine besondere Anerkennung erhält dabei das Café Zeitreise: Das Angebot für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen wurde mit dem Wiener Gesundheitspreis in der Kategorie „Gesund in Grätzel & Bezirk“ mit dem dritten Platz ausgezeichnet und erhält mit Jänner 2027 einen neuen Standort im Wien Museum. Das seit über zehn Jahren bestehende Angebot unterstützt Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen durch Begegnung, Austausch und gesellschaftliche Teilhabe. „Die Auszeichnung mit dem Wiener Gesundheitspreis ist eine große Anerkennung für unser Café Zeitreise und für alle Menschen, die dieses Angebot seit vielen Jahren mit Leben füllen. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, dass wir mit dem Wien Museum ab Jänner 2027 einen weiteren Standort eröffnen werden! Demenz bedeutet nicht nur für die betroffenen Menschen selbst große Veränderungen und Sorgen, sondern auch für ihre Familien und Angehörigen. Umso wichtiger sind Orte, die Begegnung ermöglichen und zeigen: Niemand muss mit dieser Situation allein bleiben“, sagt Caritasdirektor Klaus Schwertner.

Beim Café Zeitreise schaffen Fachkräfte und engagierte Freiwillige an mehr als 20 Standorten in Wien und Niederösterreich geschützte Räume für Gespräche, kreative Aktivitäten und gemeinsame Erlebnisse. Seit dem Start vor 12 Jahren haben mehr als 1.000 Gäste ein Café Zeitreise besucht. Die regelmäßigen Treffen fördern soziale Kontakte, stärken das Zugehörigkeitsgefühl und schaffen Entlastung im oft herausfordernden Alltag von Betroffenen und ihren Angehörigen. „Aufgrund der hohen Zahl an Betroffenen ist Demenz längst zu einer Wir-Erkrankung geworden. Daher braucht es ein Umdenken: weg von Verdrängung und Tabuisierung, hin zu mehr Solidarität und Inklusion. Das Café Zeitreise zeigt seit vielen Jahren, wie Begegnung auf Augenhöhe gelingen kann und wie Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen gestärkt werden können“, betont Schwertner.



Neuer Standort im Wien Museum ab 2027

Mit Jänner 2027 erhält das Café Zeitreise einen neuen Standort im Wien Museum. Die Kooperation eröffnet zusätzliche Möglichkeiten für Begegnung, kulturelle Teilhabe und gemeinsames Erinnern. Einen ersten Einblick bietet ein Schnuppertermin am 16. November 2026, bei dem Interessierte das Angebot bereits vor dem offiziellen Start im Wien Museum kennenlernen können. „Das Café Zeitreise trägt dazu bei, soziale Isolation zu verhindern und Menschen mit Demenz ein Gefühl von Sicherheit, Wertschätzung und Teilhabe zu geben. Gemeinsam werden Erinnerungen wachgerufen, Beziehungen gestärkt und neue Kraft geschöpft – für Betroffene ebenso wie für ihre Angehörigen. Das Wien Museum bietet dafür einen besonderen Rahmen und eröffnet neue Chancen, Menschen mit Demenz selbstverständlicher in das gesellschaftliche und kulturelle Leben einzubinden“, sagt Caroline Leitner, Leiterin der Servicestelle Angehörige und Demenz der Caritas der Erzdiözese Wien.

Um noch mehr neue Standorte zu ermöglichen, bietet die Caritas ein Train-the-Trainer Seminar für das Café Zeitreise an. Das Schulungsangebot umfasst drei Einheiten sowie einen Schnupper-Tag und befähigt Interessierte, ein Café Zeitreise aufzubauen oder an einem bestehenden Standort mitzuhelfen.



Mehr Unterstützung für Menschen mit Demenz und pflegende Angehörige

Rund eine Million Menschen in Österreich pflegen oder betreuen Angehörige und übernehmen damit eine verantwortungsvolle Aufgabe, oft über viele Jahre hinweg. Die Caritas unterstützt sie mit einem breiten Angebot: Neben dem Café Zeitreise bietet sie seit mehr als 20 Jahren psychosoziale Angehörigenberatung an, die im vergangenen Jahr von 677 Menschen in über 1.500 persönlichen Beratungsgesprächen genutzt wurde. Ergänzend vermittelt die Angehörigenakademie in Vorträgen, Seminaren und Kursen praxisnahes Wissen zu Demenz, Kommunikation, herausfordernden Alltagssituationen und Selbstfürsorge. Dabei werden Kurse in Wien, Wiener Neustadt und Gaweinstal und auch online angeboten. 2025 konnten 200 Personen so konkretes Handwerkzeug für ihren täglichen Alltag gewinnen. „In unserer täglichen Arbeit sehen wir den großen Bedarf an Unterstützungsangeboten für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. Der Wiener Gesundheitspreis ist eine schöne Anerkennung unserer Arbeit, vor allem aber ein Auftrag, das Thema noch weiter ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Menschen mit Demenz und ihre Familien brauchen mehr Aufmerksamkeit und eine verlässliche Finanzierung jener Angebote, die ihnen Teilhabe, Entlastung und Unterstützung ermöglichen“, appelliert Schwertner.



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