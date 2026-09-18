Neukauf Spittal ist bestes Einkaufszentrum Österreichs aus Sicht der Mieter. Nahversorgungs-Ausrichtung entscheidend.

Wien (OTS) -

Welche Einkaufszentren bieten ihren Mietern die besten Voraussetzungen für wirtschaftlichen Erfolg? Wo stimmen Standort, Frequenz, Branchenmix und Centermanagement? Welche Standorte haben aus Sicht des Handels Aufholbedarf? Antworten auf all diese Fragen liefert der Shoppingcenter Performance Report Österreich (SCPRÖ) 2026, der von ecostra erstellt und in Kooperation mit dem Handelsverband beim Handelsflächenforum 2026 präsentiert wurde. Im Rahmen dieses Kongresses, der gestern in Wien stattfand, wurden auch die Awards of Excellence an die jeweiligen Centerbetreiber vergeben.

Für den aktuellen Report wurden 1.380 Filialstandorte in österreichischen Shopping Malls und Fachmarktzentren bewertet. 58 teilnehmende Filialunternehmen gaben ihre Einschätzung zu ihren jeweiligen Standorten ab. Insgesamt schafften es 117 Malls und Fachmarktzentren in die Rankings.

Neukauf Spittal holt Gesamtsieg

Der Sieg in der Kategorie Shopping Malls geht 2026 nach Kärnten: Das Neukauf in Spittal an der Drau eroberte mit einer Durchschnittsnote von 1,83 den Award of Excellence als bestes Shoppingcenter des Jahres. Bereits 2020 stand das Neukauf an der Spitze des SCPRÖ und konnte auch in den Folgejahren immer wieder Spitzenplatzierungen erzielen.

Nur einen Wimpernschlag dahinter landet das EO in Oberwart mit einer Durchschnittsnote von 1,84 auf Rang zwei. Platz drei geht an die Varena in Vöcklabruck mit 1,92. Besonders bemerkenswert: Die Varena verbessert sich gegenüber dem Vorjahr (2,46) deutlich und schaffte damit erstmals den Sprung in die Top 10 – und gleich auf das Podium.

Der Vorjahressieger Europark Salzburg sowie der Messepark Dornbirn – ebenfalls ein früherer Gewinner des SCPRÖ – finden sich mit einer Bewertung von jeweils exakt 2,00 auf dem gemeinsamen fünften Platz. Beide Standorte werden derzeit umfassend weiterentwickelt: Der Europark erweitert seine Fläche seit Anfang 2026 um rund 6.000 Quadratmeter, die Fertigstellung ist für Herbst 2027 vorgesehen. Auch im Messepark Dornbirn wurde ein umfassender Umbau im laufenden Betrieb gestartet – was bei beiden Centern für die Zukunft einen weiteren Attraktivitätszuwachs erwarten lässt.

Die Top 10

Insgesamt umfassen die Top 10 aufgrund von Punktegleichheit heuer elf Center und zeigen eine bemerkenswerte Mischung: Große regionale Shoppingdestinationen sind ebenso vertreten wie kleinere, stadtteilbezogene Center. Vier der elf Top-Standorte befinden sich in Wien.

1. Spittal/Drau – Neukauf (K)

2. Oberwart – eo Center/eo Park (B)

3. Vöcklabruck – Varena (OÖ)

4. Wien – Bahnhofcity Wien West (W)

5.* Salzburg – Europark (S)

5.* Dornbirn – Messepark (V)

7. Wien – Millennium City (W

8. Imst – FMZ Imst (T)

9. Graz – Murpark (ST)

10.* Wien – Riverside (W)

10.* Wien – Zentrum Hernals (W)

(* = Punktegleichstand)

Interessant: Im Ranking der Top 10 finden sich Einkaufszentren aus acht verschiedenen Bundesländern. Lediglich aus Niederösterreich schafft es kein Center in die Spitzenränge. Bestbewertetes Center Niederösterreichs ist die Rosenarcade in Tulln (Rang 14; 2,21 Punkte).

„Der Shoppingcenter Performance Report ist deshalb so wertvoll, weil hier jene Unternehmen zu Wort kommen, die täglich unmittelbar erleben, wie gut ein Handelsstandort tatsächlich funktioniert: die Mieter selbst. Die Ergebnisse zeigen einmal mehr, dass erfolgreiche Handelsflächen weit mehr brauchen als Quadratmeter. Entscheidend sind Frequenz, Erreichbarkeit, ein attraktiver Branchenmix, professionelles Centermanagement und wirtschaftlich tragfähige Rahmenbedingungen für die Händler“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des freiwilligen, überparteilichen und unabhängigen Handelsverbands.

Nahversorgung als Erfolgsfaktor

Ein Muster zieht sich durch viele der besonders gut bewerteten Center: Lebensmittelanker und ergänzende Nahversorger sorgen für verlässliche Grundfrequenz, von der auch andere Händler profitieren. Beim Sieger Neukauf Spittal übernehmen diese Funktion u. a. Billa Plus und dm, beim zweitplatzierten EO Interspar, dm und Müller.

„Auch 2026 bestätigt sich, dass starke Lebensmittelanker und ergänzende Nahversorger ein wesentliches Merkmal erfolgreicher Einkaufszentren sind. Sie schaffen regelmäßige Grundfrequenz und damit eine wichtige Basis, von der letztlich der gesamte Standort und seine Mieter profitieren“, erklärt Thomas Terlinden, Projektleiter bei ecostra und verantwortlich für den SCPRÖ.

Über das gesamte untersuchte Shoppingcenter-Portfolio hinweg bleibt die Zufriedenheit weitgehend stabil. Die durchschnittliche Bewertung liegt 2026 bei 2,59 nach 2,56 im Vorjahr. Damit bewegt sich die Bewertung weiterhin auf einem besseren Niveau als 2024 mit 2,71 sowie 2023 und 2022 mit jeweils 2,77.

Während zwischen mittelgroßen und sehr großen Einkaufszentren nur relativ geringe Bewertungsunterschiede bestehen, schneiden Center mit weniger als 10.000 m² Geschäftsfläche mit durchschnittlich 2,93 deutlich schwächer ab. Sehr große Center mit mehr als 40.000 m² kommen hingegen auf 2,46.

„Die Ergebnisse unterstreichen, dass unterschiedliche Centerformate erfolgreich sein können. Entscheidend ist nicht allein die Größe, sondern auch das Zusammenspiel aus Frequenz, Angebotsmix, Standortqualität und Management“, so Studienleiter Terlinden.

Retail Parks: Shopping Haidäcker Park bestes Fachmarktzentrum

Bei den Fachmarktzentren bzw. Retail Parks geht der Sieg ins Burgenland. Der Shopping Haidäcker Park in Eisenstadt erreicht mit einer Durchschnittsnote von 1,50 Platz eins und steht damit nach 2021 zum zweiten Mal ganz oben auf dem Stockerl.

Dahinter folgen das Ziwa in Baden mit 1,67 und der Panoramapark Neunkirchen mit 1,71. Beide Standorte konnten den SCPRÖ in der Kategorie Retail Parks bereits in früheren Jahren gewinnen.

Das komplette Top-10-Ranking:

1. Eisenstadt – Shopping Haidäcker Park (B)

2. Baden – Ziwa Baden (NÖ)

3. Neunkirchen – Panoramapark (NÖ)

4. Wien – Gewerbepark Stadlau (W)

5.* Feldbach – FMZ Mühldorf (ST)

5.* Telfs – Telfspark (T)

7.* Perg – FMZ Perg (OÖ)

7.* Ybbs/Donau – B 1 Center (NÖ)

9. Hartberg – FMZ Hatric (ST)

10* Gleisdorf – GEZ West (ST)

10* Leibnitz – Basta (ST)

(* = Punktegleichstand)

Die Fachmarktzentren werden von ihren Mietern insgesamt weiterhin etwas besser bewertet als die Shoppingcenter. Ihre Durchschnittsnote liegt 2026 bei 2,41, nach 2,32 im Vorjahr. Auffällig ist auch das extrem dichte Spitzenfeld: Die Bewertungsunterschiede zwischen Rang 4 (1,77) und Rang 10 (1,89) sind minimal.

Im Bundesländervergleich schneiden bei den Fachmarktzentren die Standorte in Kärnten mit durchschnittlich 2,05 am besten ab, gefolgt von der Steiermark (2,23), Wien (2,32), Tirol (2,33) und Niederösterreich (2,35). Aufgrund der teilweise geringen Zahl untersuchter Fachmarktzentren pro Bundesland sind diese Ergebnisse allerdings mit entsprechender Vorsicht zu interpretieren.

Rutter-Gruppe erneut bestbewerteter Centerbetreiber

Auch die Qualität des Centermanagements wird im SCPRÖ aus Sicht der Mieter bewertet. Hier setzt die Rutter-Gruppe ihre Erfolgsserie fort und wird mit einer Durchschnittsnote von 1,72 erneut als bester im SCPRÖ bewerteter Centerbetreiber Österreichs bewertet. Dahinter folgen die Auhof Center & Riverside Betriebsgesellschaft mit 2,05 sowie mit minimalem Abstand dahinter SES mit 2,08. CC Real erreicht Rang vier.

„Damit Handelsflächen langfristig erfolgreich bleiben, müssen Eigentümer, Betreiber und Händler gemeinsam an attraktiven Standorten arbeiten. Genau dafür liefert der SCPRÖ eine wertvolle Orientierung: Er macht sichtbar, wo die Zusammenarbeit funktioniert, wo Investitionen Wirkung zeigen und wo noch Handlungsbedarf besteht“, so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will anlässlich der Award-Verleihung.

Über den Shoppingcenter Performance Report Österreich

Der Shoppingcenter Performance Report Österreich (SCPRÖ) untersucht die wirtschaftliche Performance österreichischer Einkaufszentren aus Sicht ihrer Mieter. Teilnahmeberechtigt sind Filialunternehmen, die in mindestens drei unterschiedlichen österreichischen Shoppingcentern vertreten sind. Der Shoppingcenter Performance Report Österreich wird seit 2012 von ecostra durchgeführt und seit 2025 in Kooperation mit dem Handelsverband Österreich erstellt.

Der SCPRÖ 2026 ist ab Oktober über den Handelsverband bzw. ecostra zum Kauf erhältlich. Sie können ihn schon jetzt hier vorbestellen.

Pressefotos sowie den vollständigen Pressetext finden Sie hier.

Ansprechpartner bei ecostra ist Projektleiter Thomas Terlinden (Tel.: +49 (0)611 716 95 75-0; Email: [email protected]).