ARBÖ-Wien: Lösungen für E-Mopeds gefordert

Wien (OTS) -

Mit Anfang kommenden Monats tritt der letzte Teil der 36. StVO-Novelle in Kraft: Ab 1. Oktober sind Fahrzeuge der Klasse L1e-B, also jene E-Mopeds die im innerstädtischen Bereich oftmals von Essenszusteller verwendet werden, rechtlich gesehen keine Fahrräder mehr. Stattdessen gelten diese Fahrzeuge als zweirädrige Kleinkrafträder. Damit ist eine komplette Zulassung inklusive Haftpflichtversicherung, Kennzeichen, §57a-Begutachtung und Helmpflicht notwendig.

Viele Besitzerinnen und Besitzer dieser Fahrzeuge stehen nun vor Problemen, weil die notwendigen Unterlagen, um eine Anmeldung durchführen zu können, nicht zur Verfügung stehen. „Wenn diese Fahrzeuge nicht angemeldet werden können, sind sie für die Eigentümer wertlos. Daher fordern wir eine Lösung für diese Personen. Wir sind jederzeit bereit, im Interesse der Konsumenten und der Verkehrssicherheit Lösungskonzepte auszuarbeiten, damit die E-Mopeds nicht wertlos werden und letztlich irgendwo abgestellt werden“, fordert Günther Schweizer, Geschäftsführer des ARBÖ-Wien.

Weiters ist es für Günther Schweizer unumgänglich, dass für all jene, die ihr Fahrzeug entsorgen möchten, Orte geschaffen, werden, wo die Fahrzeuge leicht abgegeben werden können: „Vor einigen Jahren sind die Leihräder kreuz und quer im gesamten Stadtbild herumgelegen, als sich der Betreiber der kostenlosen Leihräder aus Wien zurückgezogen hat.

Es ist zu befürchten, dass dies nun auch mit den E-Mopeds passiert, wenn es keine Möglichkeit der Zulassung und gleichzeitig keine niederschwellige Möglichkeit der Entsorgung gibt. Beispielsweise könnten rund um die Wiener Mistplätze punktuelle Flächen geschaffen werden, wo diese Fahrzeuge, sach- und fachgerecht entsorgt werden können“, hofft Schweizer abschließend auf eine Lösung im Sinne der Konsumenten und des Umweltschutzes.