WB Wien/Kriz-Zwittkovits: Gratulation an Wolfgang Ecker zur Wiederwahl

Wien (OTS) -

Der Wirtschaftsbund Wien gratuliert Wolfgang Ecker zur Wiederwahl als Landesgruppenobmann des Wirtschaftsbund Niederösterreich. Wien und Niederösterreich bilden oftmals einen gemeinsamen Wirtschaftsraum. Was in Niederösterreich für die Unternehmerinnen und Unternehmer erreicht wird, wirkt deshalb auch in Wien — und umgekehrt.

„Wirtschaftspolitik entscheidet sich dort, wo die Betriebe sind. Deshalb braucht es in jedem Bundesland einen starken Wirtschaftsbund — einen, der die Anliegen der Unternehmerinnen und Unternehmer mit Nachdruck vertritt. Wien und Niederösterreich zeigen das täglich: Unsere Betriebe, unsere Arbeitskräfte und unsere Lieferketten kennen keine Landesgrenze. Wolfgang Ecker steht für diesen Zugang — unternehmerisch, praxisnah und verlässlich. Ich gratuliere ihm herzlich und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, sagt Margarete Kriz-Zwittkovits, Obfrau des Wirtschaftsbund Wien.

Der Direktor des Wirtschaftsbund Wien, Florian Kollenz, betont zudem das Signal dieser Wiederwahl über Niederösterreich hinaus: „Diese Entscheidung ist ein starkes Zeichen — gerade jetzt. Die konjunkturelle Lage ist für viele Betriebe herausfordernd, und in solchen Phasen zählt, dass wir als Organisation handlungsfähig bleiben und zusammenstehen. Wien und Niederösterreich arbeiten dabei besonders eng zusammen. Wolfgang Ecker und seinem Team wünschen wir für die kommende Funktionsperiode viel Erfolg und eine gute Hand für die niederösterreichischen Betriebe.“