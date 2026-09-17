FOTOTERMIN Eröffnung WiG-Aktionswoche „Gesund im Stuwerviertel“

Wien (OTS) -

Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG lädt im Rahmen des Projekts „Gesunde Grätzel-Betriebe“ gemeinsam mit 17 teilnehmenden Betrieben von 21. bis 26. September 2026 zur Aktionswoche „Gesund im Stuwerviertel“ ein. Der offizielle Auftakt findet am 22. September 2026 mit einem Fototermin am Vorgartenmarkt statt. Engagierte Betriebe öffnen ihre Türen und laden interessierte Wiener*innen ein, das vielfältige Gesundheitsangebot dieses Grätzels kennenzulernen und auszuprobieren.

Wir laden Medienvertreter*innen zum Fototermin zur Eröffnung der WiG-Aktionswoche „Gesund im Stuwerviertel“ herzlich ein:

Datum: Dienstag, 22. September 2026

Uhrzeit: 12:00 Uhr

Ort: Vorgartenmarkt, 1020 Wien

Teilnehmende:

Dennis Beck (Geschäftsführer, Wiener Gesundheitsförderung – WiG)

Alexander Nikolai (Bezirksvorsteher Leopoldstadt)

Silvia Lang (Wirtschaftskammer Wien, Bezirksobfrau Leopoldstadt)

Vertreter*innen von teilnehmenden „Gesunden Grätzel-Betrieben“

Ablauf:

12.00 Uhr: FOTOTERMIN zur Eröffnung der WiG-Aktionswoche „Gesund im Stuwerviertel“. Nach der Begrüßung durch Bezirksvorsteher Alexander Nikolai und den Begrüßungsworten der WiG mit Vorstellung des Projekts „Gesunde Grätzel-Betriebe“ präsentiert die ARGE Infotische und das Programm der Aktionswoche. Danach lädt die Showküche mit frisch zubereitetem Gemüse vom Markt und Einblicken in dessen gesunde Aspekte zum gemeinsamen Essen an der Langen Tafel ein.

Ab 14:00 Uhr: Möglichkeit, an einem geführten Spaziergang zum Geigenbauer (Gesunder Grätzel-Betrieb) teilzunehmen.

Wir bitten bis Montag, 21. September 2026 um Anmeldung unter [email protected]

Das detaillierte Programm der Aktionswoche und weitere Informationen zum Projekt „Gesunde Grätzel-Betriebe“ finden Sie unter wig.or.at/gesunde-graetzel-betriebe

Über das Projekt „Gesunde Grätzel-Betriebe“

Das Projekt „Gesunde Grätzel-Betriebe“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG unterstützt kleine Unternehmen dabei, ihre Stärken sichtbar zu machen und Gesundheit in den Mittelpunkt ihres Handelns zu stellen. Gemeinsam mit Betrieben, Gesundheitsorganisationen und lokalen Partner*innen entsteht ein Netzwerk, das Gesundheitsförderung über die Grenzen einzelner Unternehmen hinaus in das gesamte Grätzel trägt. Das Pilotprojekt wird im Stuwerviertel umgesetzt. Im Zuge der Gesundheitsreform wurde von der Sozialversicherung und der Stadt Wien ein Landesgesundheitsförderungsfonds (LGFF) eingerichtet. Das Projekt wird daraus finanziert.

FOTOTERMIN Eröffnung WiG-Aktionswoche „Gesund im Stuwerviertel“

Wir laden Medienvertreter*innen zum Fototermin zur Eröffnung der WiG-Aktionswoche „Gesund im Stuwerviertel“ herzlich ein:

Datum: 22.09.2026, 12:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Vorgartenmarkt

Vorgartenmarkt

1020 Wien

Österreich

URL: https://www.wig.or.at/programme/gesundes-wien-bezirke-graetzel/gesunde-graetzel-betriebe