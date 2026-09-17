Welt-Alzheimertag 2026: Hoffnung statt Angst

Wien (OTS) -

Fortschritte bei Prävention, Früherkennung, Diagnostik und Therapie eröffnen neue Möglichkeiten bei Alzheimer-Demenz. Anlässlich des Welt-Alzheimertages lädt KompetenzDemenz.at am Montag, 21. September 2026, von 17:00 bis 18:30 Uhr zu einer kostenlosen Online-Informationsveranstaltung ein.

Unter dem Motto „Hoffnung statt Angst“ informieren Dr.in Sara Silvaieh, Alzheimer-Expertin an der Universitätsklinik für Neurologie des AKH Wien, und Raphael Schönborn, MA, Demenzexperte und Geschäftsführer der GG Gehirngesundheit Kompetenzzentrum GmbH, verständlich und faktenbasiert über aktuelle Entwicklungen.

Im Mittelpunkt stehen unter anderem:

neue Erkenntnisse zur Prävention und die Einordnung von Nahrungsergänzungsmitteln

Früherkennung und der Weg zu einer möglichst exakten Abklärung

neue diagnostische Möglichkeiten und Blutbiomarker

unterschiedliche Demenzformen, Differenzialdiagnosen und Delir

neue Alzheimertherapien und bewährte medikamentöse Behandlungen

psychosoziale Unterstützung, der Umgang mit Veränderungen im Alltag

Beratung und Entlastung für Angehörige.

„Der Welt-Alzheimertag soll kein Tag der Angst, sondern ein Tag der Aufklärung und der berechtigten Hoffnung sein. Gleichzeitig dürfen bestehende Versorgungslücken und die hohe Belastung vieler Angehöriger nicht übersehen werden. Wir brauchen wohnortnahe Angebote zur Förderung der Gehirngesundheit, rechtzeitige Abklärung und Unterstützung, die für alle Menschen erreichbar ist“, betont Raphael Schönborn.

Mit einer Grußbotschaft von Bundesministerin Korinna Schumann.

Veranstaltungsdaten

Montag, 21. September 2026, 17:00–18:30 Uhr

Online über Zoom | Teilnahme kostenlos

Direkt an der Veranstaltung teilnehmen: https://us06web.zoom.us/j/85468708750

Weitere Informationen: https://kompetenzdemenz.at/weltalzheimertag/

Die Veranstaltung leistet einen Beitrag zur Umsetzung der Österreichischen Demenzstrategie und wird mit freundlicher Unterstützung von Roche und Fujirebio durchgeführt. Ein besonderer Dank gilt dem Hilfswerk Österreich für die Veröffentlichung und Verbreitung dieser Presseaussendung.