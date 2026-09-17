Händler des Jahres: Handelsverband & Weekend Verlag haben beliebteste Händler des Landes ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Wer ist der beliebteste Händler im ganzen Land? Über diese Frage konnten Österreichs Kundinnen und Kunden im Sommer auf allen Kanälen abstimmen. Am 17. September wurden im Rahmen des Handelsflächenforums des Handelsverbands zum fünften Mal die begehrten Trophäen des Bundespreises "Österreichs Händler des Jahres" von HV und Kooperationspartner Weekend Verlag vergeben.

Kleinsthändler des Jahres: Pölzl

Der Bundespreis in der Kategorie "Kleinsthändler" (bis 9 Beschäftigte) erging heuer an Pölzl. Der Spezialist für Griller, Mähroboter und Gartengeräte punktet bei der Kundschaft mit einem erstklassigen Sortiment, toller Beratung und vielfältigen Zusatzservices. Paul Leutgeb und Melissa Vitan nahmen den Preis entgegen. Ebenfalls in dieser Kategorie nominiert waren Cliff (ASO Solutions GmbH) und QUQON (EasySleep GmbH).

Kleiner Händler des Jahres: offgridshop.eu

Die Abstimmung in der Kategorie "Kleine Händler" (10 bis 49 Beschäftige) konnte wie schon im Vorjahr offgridshop.eu (Sailectron Services GmbH) aus Gratwein-Straßengel bei Graz für sich entscheiden. Als österreichischer Distributor für Victron Energy sorgt offgridshop.eu dafür, dass elektrische Geräte in Betrieb bleiben – egal ob zu Hause, unterwegs oder im Betrieb. Die Geschäftsführer Lukas Vrecer und Michael Ponbauer freuten sich live on stage über die Auszeichnung. Ebenfalls ins Voting-Finale geschafft hatten es Gans und SpielRaum.

Mittelständischer Händler des Jahres: HandyShop.cc

Als "Mittelständischer Händler" des Jahres (50 bis 249 Beschäftige) wurde HandyShop.cc ausgezeichnet – nach 2020 und 2025 bereits der dritte Sieg für das Unternehmen aus Deutschlandsberg (Steiermark). HandyShop.cc bietet nicht nur persönliche Beratung zu Tarifen sämtlicher Netzbetreiber und vertragsfreien Handys aller Marken an, sondern auch alles für ein smartes Zuhause: vom schnellen Internet über TV-Kombis bis hin zu Laptops und Tablets. CEO Robert Ribic und Peter Ribic holten sich den Siegerpokal persönlich ab. Ebenfalls nominiert waren Heinemann Duty Free Austria sowie Morawa.

Großer Händler des Jahres: Takko Fashion

Der Bundespreis Österreichs Händler des Jahres in der Kategorie "Großer Händler" (mehr als 250 Beschäftigte) ging heuer zum zweiten Mal in Folge an Takko Fashion. Das Unternehmen steht für trendige Mode zum Wohlfühlen sowie für eine große Fashion-Auswahl für kleines Geld. Country Manager Marc Andreas Carls und Erzsebet Pinter nahmen den Preis entgegen. Ebenfalls im Finale vertreten waren Fussl Modestraße aus Ort im Innkreis (OÖ) und Lagerhaus.

Bundespreis spiegelt vielseitigen Handel wider

„Wir sind stolz auf Österreichs Händler des Jahres. Ob stationär oder online, ob groß oder klein, ob Elektronik, Sport oder Mode, ob Familienunternehmen oder internationaler Konzern – die ausgezeichneten Unternehmen stehen für den heimischen Handel in seiner gesamten Vielfalt“, so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. "Der Handelsverband bedankt sich bei allen Kooperationspartnern des Bundespreises und gratuliert den vier ausgezeichneten Händlern herzlich.“

Die Bundespreis-Gewinner werden neben der begehrten Trophäe und der Medienaufmerksamkeit auch mit einem ansehnlichen Werbewert belohnt: Das Weekend-Magazin als Leading Medienpartner vergibt an die Preisträger der vier Kategorien Werbefläche im Wert von über 50.000 Euro. „Der Handel ist mit mehr als 710.000 Beschäftigten wichtigster Arbeitgeber und umsatzstärkster Wirtschaftszweig des Landes. Daher ist es für uns als eines der reichweitenstärksten Medienhäuser Österreich eine Freude, die österreichische Handelsbranche zu unterstützen“, erklärt Weekend-Geschäftsführer Richard Mauerlechner sein Engagement.

Über den Bundespreis Österreichs Händler des Jahres

Der Bundespreis Österreichs Händler des Jahres wird seit 2021 vom Handelsverband vergeben. Dabei entscheidet ganz Österreich im offenen Publikumsvoting über die beliebtesten Handelsunternehmen des Landes in den Kategorien Kleinsthändler, kleiner Händler, mittelständischer Händler und großer Händler. Teilnahmeberechtigt sind alle Einzelhandelsunternehmen mit Sitz in Österreich, die zumindest ein stationäres Geschäft betreiben und das Siegel „Österreichischer Händler“ tragen.

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