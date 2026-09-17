  • 17.09.2026, 14:20:02
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Korrektur zu OTS0022: Schulimpfaktion mit dem ÖGGK HEALTH MOBIL kurz vor Start – öffentliche Termine mangels Impfstoff jedoch abgesagt

KORREKTUR ZU OTS_20260917_OTS0022

KORREKTUR-HINWEIS
Diese Meldung ist eine Korrektur

Wien (OTS) - 

Die für Oktober geplanten Impfaktionen im öffentlichen Raum mit dem ÖGGK HEALTH MOBIL mussten abgesagt werden, weil das genaue Lieferdatum von einem der drei benötigten Impfstoffe noch nicht bekannt ist und damit eine zeitgerechte Planung der Tour nicht gewährleistet werden kann.

Dieser Impfstoff ist für alle Altersgruppen (ab einem Alter von 6 Monaten) zugelassen und wäre in diesem Fall insbesondere für die Altersgruppe der 18- bis 60-Jährigen zum Einsatz gekommen.

Von Seiten des Gesundheitsministeriums wurde versichert, dass kein Grund zur Besorgnis für die Bevölkerung besteht und der Impfstoff rechtzeitig ausgeliefert werden wird, um sich vor Beginn der Influenza-Saison immunisieren zu lassen.

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