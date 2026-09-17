ÖAK Generalversammung 2026

Wien (OTS) -

Bei der Generalversammlung der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) wurden Vorstand und Präsidium für die neue Funktionsperiode gewählt. Gleichzeitig präsentiert die ÖAK wichtige Weiterentwicklungen und neue Services.

An der Spitze der ÖAK steht weiterhin MMag. Marcela Atria (Atria Media GmbH) als Präsidentin. Zu Vizepräsidenten wurden Dr. Walter Hauser (Kleine Zeitung GmbH & Co KG) und Thomas Bokesz, MBA (IPG Mediabrands) gewählt. Neu in das Präsidium gewählt wurde Herbert Scheiblauer (Wailand & Waldstein GmbH / GEWINN). Als neue Vorstandsmitglieder verstärken Prof. Wolfgang Rosam (Falstaff Verlags-GmbH) und Dr. Stefan Lassnig (Missing Link Media) künftig den Vorstand der ÖAK.

Präsidentin MMag. Marcela Atria: „Vertrauen durch geprüfte Daten“

„Die ÖAK steht für Transparenz, unabhängige Prüfung und verlässliche Mediendaten. Mit neuen Services wie Zervice schaffen wir zusätzlichen Mehrwert für Agenturen und machen ÖAK-Daten noch besser für Mediaplanung und Analyse nutzbar. Gemeinsam mit dem neu gewählten Vorstand werden wir die ÖAK konsequent weiterentwickeln.“

Vizepräsident Dr. Walter Hauser: „Transformation aktiv begleiten“

„Die ÖAK entwickelt sich mit dem Medienmarkt weiter. Die Einführung der Ausweisung von Podcast und Newsletter sowie die steigende Bedeutung von ePaper und Paid Content zeigen diese Transformation deutlich. Unser Ziel ist es, diese Entwicklung weiter voranzutreiben und gleichzeitig die hohe Qualität und Vergleichbarkeit der ÖAK-Daten zu sichern.“

Vizepräsident Thomas Bokesz (IPG Mediabrands): „Verlässliche Daten für fundierte Mediaplanung“

„Für Agenturen sind transparente, vergleichbare und unabhängig geprüfte Mediendaten eine wesentliche Grundlage für fundierte Mediaplanung. Die ÖAK schafft hier Vertrauen und entwickelt ihr Angebot konsequent weiter. Gerade in einem zunehmend komplexen Medienmarkt ist es wichtig, geprüfte Daten einfach zugänglich und praxisnah nutzbar zu machen.“

Moderner Auftritt und ÖAK-Auszeichnungen

Seit Juni 2026 präsentiert sich die ÖAK mit neuer Corporate Identity, neuem Logo und neuem ÖAK-Prüfsiegel. Damit wird auch nach außen die Weiterentwicklung zu einer medienübergreifenden Prüf- und Ausweisungsorganisation sichtbar. Bereits am 18. Juni 2026 wurden erstmals ÖAK-Auszeichnungen an Persönlichkeiten und Mitgliedsunternehmen verliehen, die sich besonders um die ÖAK und die Sichtbarkeit geprüfter Mediendaten verdient gemacht haben.