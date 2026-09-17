Nach CASTIC-Erfolg: Drei Jugend Innovativ-Siegerprojekte vertreten Österreich beim 37. European Union Contest for Young Scientists 2026

Wien (OTS) -

Beim 40. China Adolescents Science and Technology Innovation Contest (CASTIC), einem der weltweit größten Nachwuchsforschungswettbewerbe, konnte Österreich erneut einen internationalen Erfolg erzielen. Die beiden Jugend Innovativ-Absolventen Max Sauer vom Projekt „Outdoor-Noise-Cancellation: Reduktion von Straßenlärm durch aktiven Gegenschall“ (HTBLVA Mödling) und Julian Übelherr vom Projekt „Analyzing and Overcoming Optimization Obstacles in Adaptive Variational Quantum Algorithms“ (HTL Bregenz) vertraten Österreich erfolgreich vor Ort.

Besonders erfreulich: Max Sauer wurde für seine Leistungen mit dem renommierten CASTIC President Award ausgezeichnet. Der Preis umfasst eine Medaille sowie ein Preisgeld von 600 Euro. CASTIC zählt zu den bedeutendsten internationalen Wissenschaftswettbewerben für junge Menschen und bringt jedes Jahr die besten Nachwuchsforscher*innen aus China sowie zahlreichen anderen Ländern zusammen. Neben dem Wettbewerb stehen auch wissenschaftlicher Austausch, internationale Zusammenarbeit und interkulturelle Begegnungen im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Mehr zu beiden Projekten unter: https://www.jugendinnovativ.at/projekt/outdoor-noise-cancellation-reduktion-von-strassenlaerm-durch-aktiven-gegenschall und https://www.jugendinnovativ.at/projekt/analyzing-and-overcoming-optimization-obstacles-in-adaptive-variational-quantum-algorithms

Teilnahme beim 37. EUCYS in Kiel

Drei aktuelle Siegerprojekte von Jugend Innovativ vertreten Österreich beim diesjährigen European Union Contest for Young Scientists (EUCYS), dem bedeutendsten Nachwuchsforschungswettbewerb Europas. Die jungen Talente erhalten dort die Möglichkeit, ihre innovativen Projekte einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren, sich mit Gleichgesinnten aus aller Welt auszutauschen und wertvolle Erfahrungen auf internationalem Parkett zu sammeln.

Der diesjährige EUCYS findet von 22. bis 27. September 2026 in Kiel (Deutschland) statt. Rund 150 junge Talente aus nahezu 40 Ländern präsentieren dabei ihre Forschungsarbeiten einer internationalen Expert*innenjury und messen sich mit den besten Nachwuchsforscher*innen Europas.

Österreich wird beim EUCYS 2026 durch folgende Jugend Innovativ-Projekte vertreten:

TREMOCUP (Alice Hristov - HTBLVA Spengergasse)

Mit ihrer intelligenten Kaffeetasse ermöglicht Alice Hristov die diskrete Erfassung von Parkinson-Tremor im Alltag und schafft so eine neue Grundlage für präzisere Therapiebeurteilungen.

Mehr Infos zum Projekt unter: https://www.jugendinnovativ.at/projekt/tremocup

woodberg (Vincenz Luis Sonderegger und Adrian Elias Müller - HTBLA Imst)

Das Projekt kombiniert Holz und Carbon zu einem neuartigen Verbundwerkstoff, der Fahrradrahmen und andere Leichtbaukomponenten widerstandsfähiger und ressourcenschonender machen soll.

Mehr Infos zum Projekt unter: https://www.jugendinnovativ.at/projekt/woodbergvbg





E-Mobilität in der Milchlogistik – Elektrifizierung eines Milchtankaufbaus (Leonhard Hauser - HTBLA Ried im Innkreis)

Durch die Umrüstung hydraulischer Pumpensysteme auf elektrische Antriebe zeigt das Projekt, wie sich Milchsammeltransporter effizienter und emissionsärmer betreiben lassen.

Mehr Infos zum Projekt unter: https://www.jugendinnovativ.at/projekt/e-mobilitaet-in-der-milchlogistik-elektrifizierung-der-milchsammelpumpe

Die Teilnahme am EUCYS bietet den Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Forschungsarbeiten einem internationalen Publikum vorzustellen, wertvolle Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen mit anderen jungen Wissenschaftler*innen aus ganz Europa und darüber hinaus auszutauschen.

Die Präsentation aller österreichischen Projekte ist unter https://www.uni-kiel.de/de/eucys2026/projekte/laender#c326428 zu finden.

Jugend Innovativ als Sprungbrett auf die internationale Bühne

Die Teilnahme österreichischer Jugendlicher an renommierten Wettbewerben wie CASTIC und EUCYS zeigt einmal mehr die hohe Qualität der im Rahmen von Jugend Innovativ entwickelten Projekte. Der Schulwettbewerb bietet jungen Menschen seit Jahrzehnten die Möglichkeit, ihre Ideen weiterzuentwickeln, innovative Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu erarbeiten und diese auch auf internationaler Ebene erfolgreich zu präsentieren. Die jüngsten Erfolge verdeutlichen, dass österreichische Schüler*innen und Lehrlinge mit Kreativität, wissenschaftlicher Exzellenz und technischem Know-how auch im internationalen Vergleich überzeugen können.

Alle Informationen zur 40. Jugend Innovativ Wettbewerbsrunde sind demnächst unter https://www.jugendinnovativ.at/verfügbar.

Über Jugend Innovativ

Jugend Innovativ wird im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET), des Bundesministeriums für Bildung (BMB) sowie des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) abgewickelt und von der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative (Kategorie-Patin Sustainability) unterstützt. Bisher haben über 12.300 Projekt-Teams am Wettbewerb teilgenommen. Der Wettbewerb wird laufend von Workshop-Angeboten sowie Qualifizierungsmaßnahmen (wie Beratungen zum Innovationsschutz, etc.) für Schüler*innen und Lehrer*innen erfolgreich begleitet. Weitere Informationen auf www.jugendinnovativ.at