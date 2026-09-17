„SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY“ knackt in Österreich die 600.000-Besucher-Marke

Wien (OTS) -

Spider-Man schwingt sich in Österreich zum nächsten großen Meilenstein: SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY hat die Marke von 600.000 Kinobesucherinnen und Kinobesuchern nach dem Kinofest-Wochenende 2026 überschritten und wird für diesen herausragenden Publikumserfolg von der ARGE Film und Kino mit dem Platinum Ticket ausgezeichnet.

Vertreter der ARGE Film und Kino gratulieren der Sony Pictures Filmverleih GmbH zu diesem außergewöhnlichen Erfolg. Das anhaltend starke Publikumsinteresse bestätigt die ungebrochene Strahlkraft des Kinos und die Relevanz großer Filmstarts auf der Leinwand. Der Blick ist schon jetzt auf das Kinofest 2027 gerichtet: Der Erfolg im heurigen Jahr ist ein ermutigendes Zeichen für die gesamte Branche – dieses Potential gilt es zu nutzen, damit sich der Kinofilmmarkt nachhaltig weiterentwickeln kann.

Der neueste Kinoauftritt des weltberühmten Marvel-Helden setzt seinen beeindruckenden Erfolgslauf in den heimischen Kinos fort: Seit seinem Kinostart begeistert SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY Fans und Kinogänger in ganz Österreich und beweist einmal mehr die ungebrochene Popularität von Spider-Man auf der großen Leinwand.

„600.000 Besucherinnen und Besucher sind ein fantastischer Meilenstein und wir freuen uns sehr über die große Begeisterung für SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY in Österreich. Unser besonderer Dank gilt dem österreichischen Kinopublikum, das Spider-Man einmal mehr zu einem echten Kinoereignis gemacht hat, sowie unseren Kinopartnern für ihre großartige Unterstützung. Die Auszeichnung mit dem Platinum Ticket macht diesen Erfolg für uns umso schöner“, sagt Karin Lebitsch von Sony Pictures Filmverleih GmbH.

Mit Tom Holland als Peter Parker alias Spider-Man sowie Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando und Mark Ruffalo bringt SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY eines der weltweit beliebtesten Superhelden-Franchises zurück auf die große Leinwand. Regie führte Destin Daniel Cretton. SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY läuft weiterhin in den österreichischen Kinos.

Über SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY

Ein brandneuer Tag bricht für Peter Parker an. Als Spider-Man stellt er sich nun in Vollzeit dem Verbrechen entgegen – in einer Welt, die sich nicht mehr an ihn erinnert. Während er mitansehen muss, wie seine einstigen Freunde ihr Leben ohne ihn weiterführen, gerät Peter zunehmend unter Druck. Dabei setzt eine tiefgreifende Veränderung in ihm Kräfte frei, die er möglicherweise nicht kontrollieren kann. Doch diese Verwandlung könnte auch das Einzige sein, was eine schockierende neue Bedrohung für die Stadt und die Menschen, die er liebt, aufzuhalten vermag. (PWK450/HSP)

Bildmaterial: © 2026 Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH