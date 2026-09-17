  • 17.09.2026, 11:30:03
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AVISO – KI spricht jetzt Altgriechisch: ÖAW und Mistral präsentieren neues Apollo-Sprachmodell

Wien (OTS) - 

Die erste Stufe von Apollo, der neuen KI-Anwendung für Altgriechisch der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und des europäischen KI-Unternehmens Mistral, ist fertiggestellt. Bei der Pressekonferenz zeigen die Entwickler:innen erstmals, wie Apollo funktioniert und wie die Anwendung in Zukunft die Inhalte Hunderttausender bisher ungelesener oder unvollständig überlieferter altgriechischer Texte erschließen wird. Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner, ÖAW-Präsident Heinz Faßmann sowie Expert:innen von ÖAW und Mistral sprechen darüber, wie KI das Verständnis unseres kulturellen Erbes verändert und stellen die Pläne für die nächsten Schritte in der Entwicklung von Apollo vor.

Einladung zur Pressekonferenz mit:

  • Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung
  • Heinz Faßmann, Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
  • Anna Dolganov, Entwicklerin von Apollo, Forscherin an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
  • William El Sayed, Government & Public Sector, Mistral
  • Dimitris Vlitas, CEO SAIL Reply/Mistral

Wann: 23. September 2026, 10.00 Uhr

Wo: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien, Anton Zeilinger-Salon

Um unverbindliche Anmeldung wird gebeten an: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Debora Knob
Pressesprecherin des Präsidiums
Österreichische Akademie der Wissenschaften
Telefon: +43 1 51581-1209
E-Mail: [email protected]

Sven Hartwig
Leiter Öffentlichkeit & Kommunikation
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