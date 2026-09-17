SPÖ-Silvan zum Welttag der Patientensicherheit: Gute Arbeitsbedingungen sind die Grundlage für gute Versorgung

Wien (OTS) -

Anlässlich des Welttags der Patientensicherheit betont SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan, dass sichere Patientenversorgung nur mit guten Rahmenbedingungen für die Beschäftigten im Gesundheitswesen möglich ist: „Patientensicherheit beginnt bei den Menschen, die tagtäglich für unsere Patientinnen und Patienten da sind. Zufriedene und wertgeschätzte Beschäftigte in unseren Spitälern und Gesundheitseinrichtungen können ihre Patientinnen und Patienten am besten versorgen. Deshalb sind gute Arbeitsbedingungen kein Nebenthema, sondern ein zentraler Bestandteil einer nachhaltigen Gesundheitspolitik.“ ****

„Ob faire Bezahlung, wirksamer Hitzeschutz oder ausreichend Personal und Zeit für die Patientinnen und Patienten – wenn es den Beschäftigten gut geht, wirkt sich das auch positiv auf die Qualität und Sicherheit der Patientenversorgung aus“, so der SPÖ-Nationalratsabgeordnete. Gerade der diesjährige Welttag der Patientensicherheit macht deutlich, wie wichtig gut unterstützte Gesundheitsbeschäftigte für eine sichere Versorgung sind.

Silvan verweist darauf, dass politische Entscheidungen konkrete Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen und damit auch auf die Versorgung haben können. In diesem Zusammenhang übt Silvan Kritik am Umgang der Salzburger FPÖ mit dem Pflegebonus. Die FPÖ wollte den Salzburger Pflegekräften den Pflegebonus vorenthalten und ruderte erst nach massiver öffentlicher Kritik zurück. „Den Beschäftigten ausgerechnet in Zeiten des akuten Pflegemangels eine finanzielle Anerkennung zu verwehren, ist ein fatales Signal. Wer die Pflegekräfte dringend braucht, darf sie nicht gleichzeitig vor den Kopf stoßen und ihre Leistungen geringschätzen“, so der SPÖ-Gesundheitssprecher.

„Für uns ist klar: Wer Patientensicherheit stärken will, muss auch die Menschen stärken, die täglich für unsere Gesundheit sorgen. Gute Arbeitsbedingungen, ausreichend Personal und Wertschätzung für die Beschäftigten sind deshalb auch Investitionen in eine sichere und hochwertige Gesundheitsversorgung“, betont Silvan abschließend. (Schluss) eg/lw