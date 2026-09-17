Samariterbund Wien und GOURMET starten neuen Webshop: Essen auf Rädern jetzt noch einfacher bestellen

Wien (OTS) -

Gute Nachrichten für alle, die unkompliziert bestellen und gut und gesund Essen möchten: Der Samariterbund Wien und GOURMET haben einen neuen Webshop für das Lieferservice „Essen auf Rädern“ gestartet.

Mit dem neuen Webshop https://shop-ear.samariterbund.net können Kund:innen ihre Menüs bequem online auswählen und bestellen – am Smartphone, Tablet oder Computer. Der Shop ist übersichtlich und barrierefrei gestaltet. Praktische Funktionen wie Daueraufträge, Bestellerinnerungen und die Möglichkeit, für Angehörige oder betreute Personen zu bestellen, machen das Service noch unkomplizierter.

„Der neue gemeinsame Webshop bietet unseren Kund:innen noch mehr Flexibilität. Wer gerne digital bestellt, kann seine Mahlzeiten jetzt übersichtlich online auswählen. Gleichzeitig bleiben die persönliche und telefonische Bestellung selbstverständlich erhalten“, sagt Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbundes Wien.

Drei Paketlinien – für jeden Geschmack

Im neuen Webshop stehen drei Paketlinien zur Auswahl, die sich auch miteinander kombinieren lassen:

À la Carte: Einzelne Lieblingsgerichte, Desserts und Mehlspeisen ganz nach persönlichem Geschmack auswählen.

Einzelne Lieblingsgerichte, Desserts und Mehlspeisen ganz nach persönlichem Geschmack auswählen. Wochenpaket: Eine abwechslungsreiche Auswahl an Menüs für mehrere Tage – praktisch geplant und bequem bestellt.

Eine abwechslungsreiche Auswahl an Menüs für mehrere Tage – praktisch geplant und bequem bestellt. Tagespaket: Ein Menü für den jeweiligen Tag, das frisch zugestellt wird.

Schmackhafte Köstlichkeiten von hoher Qualität

Bei der Zubereitung setzt unser Partner GOURMET auf variantenreiche Hausmannskost, bewährtes Handwerk und hochwertige Zutaten: Beliebte Klassiker wie Backhendl und Kaiserschmarrn, aber auch Nudel- und Gemüsegerichte, bis hin zu köstlichen Suppen und Mehlspeisen bieten für jeden Geschmack das Richtige. Die beliebten handgemachten Serviettenknödel entstehen etwa in der hauseigenen GOURMET-Küche, süße Köstlichkeiten werden von der Patisserie frisch hergestellt. Köchinnen und Köche sowie Diätologinnen und Diätologen von GOURMET verbinden kulinarisches Know-how mit höchsten Qualitätsansprüchen. Und der Samariterbund Wien liefert die köstlichen Speisen zuverlässig direkt nach Hause.

Wer den Service erstmals ausprobieren möchte, erhält derzeit beim Tagespaket einen Kennenlern-Rabatt in der Höhe von 19,60 Prozent.

Webshop: https://shop-ear.samariterbund.net

Telefonische Unterstützung: 01/89 145 173