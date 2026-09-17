FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds steigt im 2. Quartal auf neuen Rekordwert von €260,1 Mrd.

Wien (OTS) -

Die positive Entwicklung an den globalen Finanzmärkten hat die österreichischen Investmentfonds im 2. Quartal auf einen neuen Rekordwert ansteigen lassen. Nach dem von geopolitischen Spannungen geprägten Jahresauftakt unterstützten die Entspannung an den Energiemärkten und die verbesserte Stimmung der Anleger:innen die Aktienmärkte weltweit, wovon auch Europa und Österreich profitierten. Das zeigt der Quartalsbericht Asset Management der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA).

Ende Juni lag das verwaltete Vermögen der von österreichischen Kapitalanlagegesellschaften und Fondsmanagern aufgelegten 2.110 Investmentfonds bei Ꞓ260,1 Milliarden und damit 7,6% über dem Stand von Ende März. Im Vergleich zum Vorjahresquartal lag das Vermögen sogar um 12% höher. Die höchsten Nettomittelzuflüsse verzeichneten im 2. Quartal Rentenfonds mit Ꞓ1,05 Milliarden, gefolgt von Aktienfonds mit Ꞓ242 Millionen. Mischfonds verzeichneten Nettoabflüsse von Ꞓ301 Millionen, bei den Immobilienfonds setzte sich die Tendenz der letzten Jahre mit Nettoabflüssen von Ꞓ346 Millionen fort. In Summe flossen den österreichischen Fonds netto Ꞓ628 Millionen neue Mittel zu.

Alle weiteren Zahlen, Daten und Fakten finden Sie im Quartalsbericht Asset Management der FMA. Die FMA präsentiert den Quartalsbericht Asset Management erstmals in einem neuen, verschlankten Erscheinungsbild, das die Zahlen in einem kompakten und übersichtlichen zweiseitigen Design darstellt. Die Datenbasis ist dabei noch detaillierter und auch in digitaler Form für den Download verfügbar.