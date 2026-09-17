  • 17.09.2026, 10:00:33
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Picasso - Bacon: Große Herbstausstellung in der ALBERTINA in Wien

Spannungsreiche Gegenüberstellung zweier Jahrhundertkünstler: What It Feels Like to Be Human

Wien (OTS) - 

Die umfassende Herbstausstellung der ALBERTINA zeigt Pablo Picasso und Francis Bacon, zwei der bedeutendsten figurativen Maler des 20. Jahrhunderts, im spannungsvollen Dialog. Picasso war für Bacon ein Vorbild, an dem er sich zeitlebens maß. Rund 70 Schlüsselwerke aus internationalen Museen und Privatsammlungen – von Chicago über Mexico-City bis London, Paris und Stockholm – verdeutlichen, wie beide den menschlichen Körper radikal neu erfanden. In ihren verzerrten Darstellungen zeigen sie Schmerz, Begierde und Verletzlichkeit und halten der modernen Seele einen schonungslosen Spiegel vor.

Unter dem Eindruck Picassos fasste Bacon den Entschluss, Maler zu werden. Sein Leben lang sollte er mit dieser Vaterfigur ringen – und letztlich danach streben, sie zu übertreffen. Für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wollte Bacon das sein, was Picasso für die erste war: Chronist des Menschseins in all seiner Zerrissenheit. Obwohl Picasso selbst nicht von Bacon beeinflusst war, verfolgte er dessen Karriere aufmerksam.

Beide Jahrhundertkünstler rückten die menschliche Existenz ins Zentrum ihrer Bildwelt. Beide beschäftigte der menschliche Körper – zerrissen, neu zusammengesetzt und mit radikaler Kraft neu erfunden. Themen wie Kreuzigungen, Schreie, Stierkampf, Akte und die „Tränen des Eros“ offenbaren für beide das Drama des Lebens.

In einer eindrucksvollen Konfrontation zeigt die Ausstellung in der ALBERTINA die Gemeinsamkeiten im OEuvre der beiden Meister und die Bedeutung Picassos für die nachfolgende Künstlergeneration.

Picasso – Bacon. What It Feels Like to Be Human ist bis 31. Jänner 2027 in der ALBERTINA zu sehen.

Link zur Presseseite: PICASSO – BACON « ALBERTINA Museum Wien

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