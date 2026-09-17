NÖAAB-Kampagne „Wir halten NÖ am Laufen“: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor den Vorhang

St. Pölten (OTS) -

Mit der neuen Kampagne „Wir halten NÖ am Laufen“ stellt der Niederösterreichische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund (NÖAAB) die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie all jene Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher in den Mittelpunkt, die mit ihrer täglichen Arbeit, ihrem Engagement und ihrer Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, dafür sorgen, dass Niederösterreich funktioniert, erfolgreich bleibt und sich weiterentwickelt.

Im Mittelpunkt stehen die Menschen selbst – unabhängig davon, wo und wie sie ihren Beitrag leisten: Menschen, die arbeiten, anpacken, Verantwortung übernehmen, sich engagieren und für andere da sind.

„Unser Land wird von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und von vielen engagierten Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern getragen, die früh aufstehen, anpacken und jeden Tag ihr Bestes geben. Sie übernehmen Verantwortung, sind für andere da und sorgen mit ihrem Einsatz dafür, dass unser Land funktioniert. Vieles davon wird im Alltag als selbstverständlich wahrgenommen. Mit unserer Kampagne wollen wir ihre Leistung sichtbar machen und ihnen vor allem eines sagen: Danke“, betont NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister.

Leistung sichtbar machen und Wertschätzung zeigen

Hinter einem erfolgreichen und lebenswerten Niederösterreich stehen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie viele engagierte Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die täglich ihren Beitrag leisten – am Arbeitsplatz, in ihren Familien, in ihren Gemeinden und im Ehrenamt. Viele dieser Leistungen geschehen ganz selbstverständlich und oftmals ohne große öffentliche Aufmerksamkeit.

Genau hier setzt „Wir halten NÖ am Laufen“ an

„Wir wollen bewusst den Blick auf jene richten, die oftmals nicht im Rampenlicht stehen, deren Einsatz aber für unser Land unverzichtbar ist. Hinter jeder Leistung steht ein Mensch. Diese Menschen wollen wir vor den Vorhang holen, ihre Geschichten erzählen und zeigen, wie viel täglich in Niederösterreich geleistet wird“, erklärt NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Katja Seitner.

Einladung zum Mitmachen

Alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die auch unser Land am Laufen halten, sind eingeladen ihr eigenes Video aufzunehmen und auf https://noeaab.at/wir-halten-noe-am-laufen hochzuladen.