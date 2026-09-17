FPÖ – Oberlechner: „ÖVP-Hattmannsdorfer mauert zur Lex Neue Eisenstädter!“

Wien (OTS) -

„Wir Freiheitliche werden nicht aufhören, Licht in die Causa ‚Lex Neue Eisenstädter‘ zu bringen. Wir werden die Schweigemauer von ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer einreißen“, so kommentierte heute FPÖ-Bautensprecher NAbg. Michael Oberlechner aktuelle Anfragebeantwortungen: „Die Wohnungsgemeinnützigkeit ist zu wichtig, um sie zum Spielball politischer Interessen zu degradieren.“

„Dieses klare Bekenntnis bedeutet auch, Fehlentwicklungen entgegenzutreten und regulatorisch einzugreifen. Darum wollen wir Gemeinnützige mit Banken-Beteiligung in Zukunft stärker regulieren und kontrollieren“, verwies Oberlechner auf den vorliegenden Bericht des burgenländischen Untersuchungsausschusses zur Causa um die ÖVP-nahe „Neue Eisenstädter“. „Der Österreichische Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen muss hier seine festgefahrene Haltung überdenken und sich von den Partikularinteressen der ÖVP emanzipieren“, forderte Oberlechner. „Die aktuelle Personalentscheidung um den neuen Verbandsdirektor wird zeigen, wohin die Reise des Verbandes geht: zu Anlegerwohnungen und Hinterzimmer-Stammtisch oder zu Mitwirkung im Interesse der Menschen“, so Oberlechner abschließend.