Hohe Rohölpreise: EWO empfiehlt vorausschauende Bevorratung

Österreich (OTS) -

17.9.2026 – Die geopolitische Lage wirkt sich weiterhin negativ auf die Entwicklung des Ölpreises aus. Je nach weiterer Entwicklung des Krieges im Nahen Osten und möglichen Auswirkungen auf wichtige Anlagen und Pipelines könnte der Ölpreis auch mittelfristig auf hohem Niveau bleiben. EWO empfiehlt Kundinnen und Kunden daher, den benötigten Heizölvorrat für den Winter vorausschauend abzusichern.

Derzeit keine Mengenprobleme – Logistik kann zum Engpass werden

Aktuell gibt es laut Branche keine grundsätzlichen Mengenprobleme bei Heizöl. Durch ein erhöhtes Bestellvolumen in den kommenden Wochen kann es jedoch zu kurzfristigen Engpässen bei Transport und Logistik kommen. Um mögliche längere Lieferzeiten im Winter zu vermeiden, empfiehlt EWO, den Lagervorrat rechtzeitig aufzufüllen und den Energiehändler bereits jetzt zu kontaktieren.

„Die Versorgung mit Heizöl ist derzeit gesichert. Wir empfehlen dennoch, jetzt vorausschauend zu bestellen, damit der benötigte Vorrat für den Winter rechtzeitig verfügbar ist“ , sagt Martin Reichard, Geschäftsführer von EWO.

Flüssige Energie wichtigster Energieträger – fossilfreie Alternativen ermöglichen

Mit einem Anteil von 35 % am Endenergieverbrauch ist flüssige - heute noch maßgeblich fossile - Energie der mit Abstand wichtigste Energieträger. Große Bedeutung hat sie besonders im Verkehrsbereich, wo sich der hohe Rohölpreis direkt auf den Spritpreis auswirkt. Daher setzt sich die Branche vehement dafür ein, fossilfreie und bereits verfügbare Alternativen wie HVO100 (Hydrotreated Vegetable Oil) oder FAME (Fatty Acid Methyl Ester) rechts- und planungssicher am österreichischen Markt verkaufen zu können. Bestehende Infrastruktur und die Bestandsflotte könnten weiter genutzt werden und den schrittweisen Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger ermöglichen. Auch für die Erreichung der Klimaziele wäre dies ein wichtiger Baustein!

Bei Energiewende nicht nur auf EINE Karte setzen

Aus Sicht von EWO ist „All-Electric“ nicht der richtige Weg zum Klimaziel. Die aktuelle Situation zeigt, wie wichtig es ist, Versorgungssicherheit, Leistbarkeit und Klimaschutz gemeinsam zu denken. Unterschiedliche Energieträger und Technologien sollten dabei nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die Politik ist aufgefordert, faire steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen, weniger Bürokratie sowie praxistaugliche und planbare Regelungen zu schaffen.

Über EWO

EWO ist das Kompetenzzentrum für flüssige – insbesondere erneuerbare flüssige Energie – in allen Anwendungsgebieten. Gemeinsam mit unseren Mitgliedern setzen wir uns für eine nachhaltige, leistbare, versorgungssichere und vielfältige Energiewende ein. Dabei ist unsere zentrale Aufgabe den Einsatz und die Anerkennung von flüssigen erneuerbaren Brenn- und Kraftstoffen zu fördern.