VERBUND übernimmt Stromvermarktung von Österreichs größtem Co-Location-Projekt

Wien (OTS) -

Das von PÜSPÖK entwickelte zweitgrößte Super-Hybrid-Kraftwerk Europas vereint Windkraft, Photovoltaik und Batteriespeicher. VERBUND sorgt mit intelligenter Vermarktung dafür, dass Erzeugung und Flexibilität optimal genutzt werden.

Mit der Inbetriebnahme des Super-Hybrid-Kraftwerks von PÜSPÖK in Nickelsdorf geht eines der innovativsten Energieprojekte Europas an den Start. VERBUND übernimmt die Vermarktung der gesamten Erzeugungsleistung aus der 51-MW-Photovoltaikanlage, dem 51-MW-Windpark sowie dem 18-MW-Batteriespeicher und unterstreicht damit seine führende Rolle als Vermarktungspartner für erneuerbare Energien und flexible Energiesysteme.

Mit der Kombination aus Windkraft, Photovoltaik und Batteriespeicher entsteht in Nickelsdorf das größte Co-Location-Projekt Österreichs und zeitgleich das zweitgrößte Super-Hybrid-Kraftwerk Europas. Die intelligente Vernetzung der drei Technologien ermöglicht eine deutlich effizientere Nutzung des Netzanschlusses, erhöht die Flexibilität im Stromsystem und schafft zusätzliche Erlöspotenziale für Anlagenbetreiber.

„Super-Hybrid-Kraftwerke wie jenes in Nickelsdorf sind der Schlüssel zu einer sauberen, stabilen und unabhängigen Energieversorgung. Um das volle Potenzial der Anlage auszuschöpfen, braucht es neben modernster Technologie auch einen erfahrenen Vermarktungspartner. Mit VERBUND haben wir einen Partner an unserer Seite, der die Komplexität der Energiemärkte versteht und Windkraft, Photovoltaik und Batteriespeicher optimal in den Markt integriert“, erklärt Lukas Püspök, CEO von PÜSPÖK.



Intelligente Vermarktung macht Flexibilität wirtschaftlich nutzbar

Hybridkraftwerke stellen neue Anforderungen an die Vermarktung. Die optimale Steuerung unterschiedlicher Erzeugungstechnologien und eines Batteriespeichers erfordert eine permanente Bewertung der Marktpreise sowie eine intelligente Einsatzplanung.

VERBUND übernimmt dabei die Vermarktung der gesamten Anlage an den Energiemärkten. Durch die Kombination aus Direktvermarktung, kurzfristiger Handelsoptimierung und dem gezielten Einsatz des Batteriespeichers werden Erzeugung und Flexibilität optimal genutzt. So entstehen zusätzliche Erlöse, während gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zur Netzstabilität geleistet wird.

„Die Energiewende braucht nicht nur neue Erzeugungsanlagen, sondern auch intelligente Vermarktungskonzepte. Gerade bei Co-Location-Projekten entscheidet die optimale Vermarktung darüber, wie wirtschaftlich Windkraft, Photovoltaik und Batteriespeicher zusammenspielen. Mit unserer langjährigen Expertise im Energiehandel, unserer eigenen Optimierungsplattform und unserem Know-how in der Flexibilitätsvermarktung schaffen wir den entscheidenden Mehrwert für unsere Partner und holen das Maximum aus erneuerbaren Erzeugungsanlagen heraus“, betont Robert Slovacek, Geschäftsführer der VERBUND Energy4Business GmbH.



Leuchtturmprojekt für die Energieversorgung der Zukunft

Das Projekt in Nickelsdorf zeigt exemplarisch, wie erneuerbare Erzeugung und Speichertechnologien künftig zusammenspielen werden. Durch die gemeinsame Nutzung der Infrastruktur lassen sich Netzkapazitäten effizienter nutzen, erneuerbare Energie besser integrieren und Versorgungssicherheit sowie Wirtschaftlichkeit gleichermaßen steigern.

Mit der Vermarktung des Super-Hybrid-Kraftwerks baut VERBUND seine Position als einer der führenden Vermarktungspartner für erneuerbare Energien und Batteriespeicher weiter aus. Das Unternehmen vermarktet bereits mehrere Gigawatt an erneuerbarer Erzeugungsleistung in Österreich und Deutschland und entwickelt kontinuierlich innovative Lösungen für Hybridkraftwerke, Co-Location-Projekte und Flexibilitätsvermarktung.

Über VERBUND

VERBUND ist Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Rund 95 Prozent des Stroms erzeugt das Unternehmen aus erneuerbaren Energien, vorwiegend Wasserkraft. VERBUND handelt in 12 Ländern mit Strom und erzielte 2025 mit rund 4.400 Mitarbeiter:innen ein Konzernergebnis von rund 1.489 Mio. Euro und ein EBITDA von rund 2.737 Mio. Euro. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist VERBUND von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 notiert VERBUND an der Börse Wien, 51 % des Aktienkapitals besitzt die Republik Österreich. Weitere Informationen: www.verbund.com