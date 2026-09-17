Wozu braucht die Stadt ihr Zentrum? Stadtmarketing Austria formuliert neues Selbstverständnis

Leonding (OTS) -

In vielen Innenstädten verändert sich das Bild. Wo der Handel jahrzehntelang das Zentrum prägte, entstehen zunehmend neue Nutzungen, aber auch Lücken. Damit stellt sich für viele Städte eine Frage: Wozu braucht eine Stadt ihre Mitte, wenn der Handel dort nicht mehr allein die Antwort ist?

Bei seiner Vollversammlung am 14. September in Salzburg hat Stadtmarketing Austria, der Dachverband der österreichischen Stadtmarketingorganisationen, ein gemeinsames Selbstverständnis der Profession vorgestellt: Eine Stadt ist mehr als ein Ort des Handels. Sie ist ein sozialer Raum, in dem Menschen einander begegnen.

»Unsere Innenstädte verändern sich. Handel und Veranstaltungen bleiben wichtig, aber sie allein werden nicht darüber entscheiden, ob unsere Zentren auch künftig lebendige Orte sind. Stadtmarketing arbeitet deshalb heute stärker an den Verbindungen zwischen Wirtschaft, Verwaltung, Kultur, Vereinen und Bevölkerung«, erklärt Michael Gsaller, Präsident von Stadtmarketing Austria.

Die Stadt als sozialer Raum.

Das neue Selbstverständnis beschreibt Städte deshalb nicht allein als Wirtschafts- oder Lebensstandorte, sondern als soziale Räume, in denen Menschen einander begegnen und gesellschaftlicher Alltag entsteht. Angesichts wachsender Vereinzelung und Polarisierung gewinnen die Beziehungen innerhalb einer Stadt zusätzlich an Bedeutung. »Gelingende Beziehungen wurden zur knappsten Ressource urbaner Zukunftsfähigkeit«, heißt es dazu im neuen Selbstverständnis.

»Eine Stadt wird nicht allein dadurch lebendig, dass viele Menschen durch ihre Straßen gehen. Entscheidend ist, ob Menschen sich mit ihr verbunden fühlen und erleben, dass sie selbst Teil dieser Stadt sind. Stadtmarketing kann dazu beitragen, genau diese Beziehungen zu stärken«, sagt Daniela Limberger, Vizepräsidentin von Stadtmarketing Austria.

Mit rund 80 Mitgliedsstädten in Österreich und Südtirol bündelt Stadtmarketing Austria die Erfahrungen der Mitgliedsorganisationen zu einer gemeinsamen Beschreibung der Profession.

Alle Details: Neues Selbstverständnis von Stadtmarketing.