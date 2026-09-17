Grippe-Impfung in Tirol: Schulimpfaktion mit dem ÖGGK HEALTH MOBIL kurz vor Start – öffentliche Termine mangels Impfstoff jedoch abgesagt

Wien (OTS) -

Jedes Jahr Ende September startet der Aufruf von Expert:innen und öffentlichen Stellen, sich gegen Influenza impfen zu lassen. Im Besonderen richtet sich der Appell an vulnerable und ältere Personen sowie Kinder und Jugendliche als „Multi-Spreader“. Daher unterstützt die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze das Schulimpfprojekt des Landes Tirol und begann frühzeitig mit der Organisation, um an fast 100 Schulen mit dem ÖGGK HEALTH MOBIL zu impfen und den entsprechend komplexen Ablauf reibungslos zu gestalten. Ergänzend waren Impftage auf öffentlichen Plätzen in den Bezirken Kufstein, Schwaz und Kitzbühel für die breite Bevölkerung geplant.

Vor wenigen Tagen ist jedoch die Information über öffentliche Stellen bekanntgeworden, dass der Impfstoff für die Altersgruppe der 18- bis 65-Jährigen in Österreich aktuell nicht verfügbar ist und voraussichtlich frühestens ab Mitte Oktober lieferbar sein wird.

Impfaktionen auf öffentlichen Plätzen mussten abgesagt werden

„ Nachdem für keine Institution und keine:n Ärzt:in die spezifischen Impfstoffe in Österreich erhältlich sind, sehen wir uns – in enger Abstimmung mit der Abteilung öffentliche Gesundheit Tirol – leider gezwungen, die Termine im öffentlichen Raum abzusagen “, bedauert Mag. Erika Sander, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK).

Schulimpfaktion an fast 100 Schulen in den Bezirken Schwaz, Kufstein und Kitzbühel bleibt aufrecht

Das Schulimpfprojekt des Landes in den Bezirken Schwaz, Kufstein und Kitzbühel kann hingegen dank intensiver Bemühungen aufrechterhalten werden.

„ Größtenteils werden die Kinder und Jugendlichen mit dem nasalen Impfstoff immunisiert, der sehr wohl verfügbar ist “, erklärt Sander. „ Für jene Schüler:innen, die diese spezielle Anwendung nicht in Anspruch nehmen können oder wollen, konnten wir geringe Mengen des injizierbaren Impfstoffs aus einem anderen europäischen Land besorgen. Diese Kosten übernimmt die ÖGGK im Sinne der Gemeinnützigkeit, um das Projekt nicht zu gefährden. “

Das ÖGGK HEALTH MOBIL – gewissermaßen ein fahrendes Gesundheitszentrum – fährt dementsprechend ab Ende September fast 100 Schulen an.

„ Wir freuen uns sehr, dass es trotz aller Widrigkeiten gelungen ist, das Tiroler Schulimpfprojekt gegen Influenza durchzuführen “, freut sich Dr. Barbara Schmid, Amtsärztin des Landes Tirol. „ Es kann wesentlich dazu beitragen, das Bewusstsein für die echte Grippe zu schärfen und die Impfquote in Tirol zu steigern. Deshalb unterstütze ich diese Initiative sehr. Denn je einfacher das Impfen gemacht wird, umso besser wird diese wichtige Vorsorgemaßnahme angenommen – im Interesse der Kinder und Jugendlichen, aber auch zum Schutz von vulnerablen Personen wie älteren oder kranken Menschen im familiären Umfeld. Vereinfacht gesagt: Jedes geimpfte Kind schützt auch seine Großeltern oder ein krankes Familienmitglied. Das kann bei der nächsten Grippewelle von großem Wert sein “, so Barbara Schmid.

Influenza-Impfung vom Nationalen Impfgremium empfohlen

Das Nationale Impfgremium empfiehlt die Influenza-Impfung für alle ab dem Alter von 6 Monaten. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren steht die nasale Impfung (oder auf Wunsch auch die Impfung durch Injektion) zur Verfügung. Influenzaviren verändern sich laufend, weshalb Influenza-Impfstoffe in ihrer Zusammensetzung jährlich aktualisiert werden.

Ein Projekt der ÖGGK – unterstützt von starken Partner:innen

Das Projekt wird maßgeblich mitgetragen vom Land Tirol, der Abteilung Öffentliche Gesundheit Tirol, der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ), der Österreichischen Gesellschaft für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin (OEGIT), der Apothekerkammer Tirol, AstraZeneca, benefit, Herba, Kottas, Ökopharm, und Viatris.

Fotos

Fotos finden Sie unter diesem Link: https://accelent.fromsmash.com/kX5xMCsaHz-dt

Über das ÖGGK Health Mobil

Das ÖGGK Health Mobil ist eine Innovation, die Präventionsmedizin direkt zu den Menschen bringt. Auf einer kompakten, aber äußerst effizienten Fläche von 8 Quadratmetern bietet das ÖGGK HEALTH MOBIL eine Vielzahl von mobilen medizinischen Leistungen an, die darauf ausgerichtet sind, die Gesundheit der Bevölkerung zu fördern und das individuelle Gesundheitsmanagement zu optimieren.

Mehr Informationen auch unter https://www.oeggk.at/health-mobil/

Über die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Als traditionsreicher gemeinnütziger Verein widmet sich die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze seit über 130 Jahren der Gesundheit. Dabei verstehen wir Gesundheit ganzheitlich und entwickeln Konzepte, die die Versorgung der Bevölkerung verbessern. Wir kennen das System, wissen, wo Lücken sind, und verstehen die Anliegen von Patient:innen. Mit dieser Expertise schaffen wir innovative Ideen und spezielle Angebote, die die Gesundheitskompetenz der Menschen stärken und die Leistungen des staatlichen Gesundheitssystems ergänzen. Wir setzen inhaltliche Schwerpunkte und realisieren zielgerichtete Kampagnen, die wichtige Gesundheitsfragen und weitverbreitete Erkrankungen thematisieren sowie Gesundheitskompetenz vermitteln. www.oeggk.at