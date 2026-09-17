  • 17.09.2026, 08:00:32
  • /
  • OTS0011

SLIÖ: Neue Vorsitzende stellt sich vor

Selbstbestimmung bedeutet für mich, dass Menschen mit Behinderungen ihren Alltag unabhängig von ihrem Unterstützungsbedarf individuell gestalten können und sie die gleichen Möglichkeiten haben wie nicht-behinderte Menschen.

Marlene Krubner, Vorsitzende des Dachverbands SLIÖ

1/2
Wien (OTS) - 

Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe für alle Menschen mit Behinderungen sind das Ziel von SLIÖ und ihrer neuen Obfrau Marlene Krubner. Nach dem plötzlichen und unerwarteten Tod der langjährigen Vorsitzenden und Mitbegründerin von SLIÖ, Mag.a Bernadette Feuerstein, wurde Marlene Krubner als Nachfolgerin kooptiert.

„Selbstbestimmung bedeutet für mich, dass Menschen mit Behinderungen ihren Alltag unabhängig von ihrem Unterstützungsbedarf individuell gestalten können und sie die gleichen Möglichkeiten haben wie nicht-behinderte Menschen.“ erläutert sie.

Um ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen, müssen die Rahmenbedingungen laut Krubner erst geschaffen werden. Dazu gehören die langjährigen Forderungen der Selbstbestimmt Leben Bewegung nach einer bundesweit einheitlichen, bedarfsgerechten und einkommensunabhängigen Persönlichen Assistenz.

Das Vorantreiben, der in der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verankerten Deinstitutionalisierung gehört ebenfalls zu ihren Zielen. Die seit fünf Jahren aktive Interessensvertreterin lebte selbst einige Jahre in einer Institution für Menschen mit Behinderungen. Ihre dort gemachten Erfahrungen haben sie geprägt und dazu beigetragen, dass sie deren Abschaffung fordert.

Voller Motivation und Tatendrang übernimmt sie ihre neue Funktion: „Mein Ziel ist es, weiterhin für die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu kämpfen und die Community zu erweitern, um noch mehr engagierte Leute zu finden, die etwas verändern wollen. Denn gemeinsam sind wir am stärksten.“

Rückfragen & Kontakt

SLIÖ - Dachverband der Selbstbestimmt Leben Initiativen Österreich
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SLI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SLIÖ - Dachverband der österreichischen Selbstbestimmt-Leben-Bewegung

Rückfragen & Kontakt

SLIÖ - Dachverband der Selbstbestimmt Leben Initiativen Österreich
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright