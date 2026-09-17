SLIÖ: Neue Vorsitzende stellt sich vor

Wien (OTS) -

Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe für alle Menschen mit Behinderungen sind das Ziel von SLIÖ und ihrer neuen Obfrau Marlene Krubner. Nach dem plötzlichen und unerwarteten Tod der langjährigen Vorsitzenden und Mitbegründerin von SLIÖ, Mag.a Bernadette Feuerstein, wurde Marlene Krubner als Nachfolgerin kooptiert.

„Selbstbestimmung bedeutet für mich, dass Menschen mit Behinderungen ihren Alltag unabhängig von ihrem Unterstützungsbedarf individuell gestalten können und sie die gleichen Möglichkeiten haben wie nicht-behinderte Menschen.“ erläutert sie.

Um ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen, müssen die Rahmenbedingungen laut Krubner erst geschaffen werden. Dazu gehören die langjährigen Forderungen der Selbstbestimmt Leben Bewegung nach einer bundesweit einheitlichen, bedarfsgerechten und einkommensunabhängigen Persönlichen Assistenz.

Das Vorantreiben, der in der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verankerten Deinstitutionalisierung gehört ebenfalls zu ihren Zielen. Die seit fünf Jahren aktive Interessensvertreterin lebte selbst einige Jahre in einer Institution für Menschen mit Behinderungen. Ihre dort gemachten Erfahrungen haben sie geprägt und dazu beigetragen, dass sie deren Abschaffung fordert.