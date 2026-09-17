YOUareART gewinnt 1. Preis beim Wiener Gesundheitspreis 2026

Wien (OTS) -

Das Präventions- und Kunstvermittlungsprojekt „YOUareART – Ungefiltert schön“ wurde mit dem ersten Preis des Wiener Gesundheitspreises 2026 in der Kategorie „Seelische Gesundheit“ ausgezeichnet. Der Preis wurde am 15. September im Rahmen der Wiener Gesundheitsförderungskonferenz im Wiener Rathaus verliehen. Die Workshopreihe wurde 2025 von der Gesundheit Österreich (GÖG) und dem Institut für Frauen- und Männergesundheit FEM Süd und MEN gemeinsam mit der Heidi Horten Collection und der Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien entwickelt. Die kreative Idee und Umsetzung stammen von der Agentur dasWeil. Seither haben rund 2.000 Jugendliche an den Workshops teilgenommen.

YOUareART stärkt Jugendliche im Umgang mit Schönheitsidealen, digitalen Beauty-Filtern und dem Druck durch soziale Medien. Bei Workshops in Museen setzen sich junge Menschen gemeinsam mit Psycholog:innen und Kunstvermittler:innen mit historischen und gegenwärtigen Körperbildern auseinander und beziehen diese auf ihre eigene Lebensrealität.

Ein zentrales Element ist eine Augmented-Reality-App, die gängige Beauty-Filter auf klassische Kunstwerke überträgt. Sie macht unmittelbar sichtbar, wie digitale Bearbeitung individuelle Gesichtszüge verändert und an standardisierte Schönheitsideale angleicht. Die Jugendlichen reflektieren, wie solche Bilder ihre Wahrnehmung, ihr Selbstbild und ihr psychisches Wohlbefinden beeinflussen.

„In den Workshops erleben wir, wie groß der Druck durch soziale Medien tatsächlich ist. Gleichzeitig sehen wir, wie entlastend es für Jugendliche ist, diesen Druck gemeinsam zu reflektieren“, sagt Hilde Wolf, Geschäftsführerin von FEM Süd. „Die Auszeichnung bestätigt uns darin, Kunst und Psychologie weiterhin zusammenzubringen und mit YOUareART künftig noch mehr junge Menschen zu erreichen.“

„Der erste Platz beim Wiener Gesundheitspreis ist eine große Anerkennung für einen Ansatz, der Gesundheitsförderung, Kunst und die Lebenswelt junger Menschen auf besondere Weise miteinander verbindet“, sagt Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich. „YOUareART schafft Räume, in denen Jugendliche digitale Bilder kritisch hinterfragen und einen selbstbestimmteren Umgang mit Schönheitsidealen entwickeln können. Dass das Projekt nun ausgeweitet wird, ist aus Public-Health-Sicht ein wichtiger nächster Schritt.“

„Die Auszeichnung mit dem Wiener Gesundheitspreis für ‚YOUareART – Ungefiltert schön‘ ist eine wunderbare Bestätigung dafür, dass die Begegnung mit Originalen junge Menschen nachhaltig stärkt, ihr Selbstbild fördert und zeigt, wie wirksam Kunst an der Schnittstelle zur mentalen Gesundheit sein kann“, sagt Verena Kaspar-Eisert, Direktorin der Heidi Horten Collection.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung für YOUareART durch den Wiener Gesundheitspreis. In der Auseinandersetzung mit originalen Kunstwerken erfahren die Jugendlichen eindrücklich, was durch die scheinbare Perfektion digitaler Filter verloren geht: Individualität, Ausdruck und Geschichte“, sagt Sabine Folie, Direktorin der Kunstsammlungen der Akademie der bildenden Künste Wien.

Fast jede zweite junge Person erlebt Veränderungsdruck

Wie relevant das Thema ist, zeigen Daten aus dem Panel Gesundheitsförderung der Gesundheit Österreich. 45 Prozent der 16- bis 25-Jährigen haben durch Beiträge in sozialen Medien das Gefühl, ihren Körper verändern zu müssen. 30 Prozent finden sich mit Filtern schöner; bei jungen Frauen sind es 45 Prozent, bei jungen Männern 19 Prozent.

Besonders deutlich ist der Zusammenhang bei einer täglichen Social-Media-Nutzung von mehr als zwei Stunden: Nur 48 Prozent dieser jungen Menschen fühlen sich schön, wie sie sind – gegenüber 63 Prozent bei geringerer Nutzung. 31 Prozent von ihnen haben bereits über Schönheitsoperationen oder ästhetische Eingriffe nachgedacht; bei jungen Menschen mit geringerer Social-Media-Nutzung sind es fünf Prozent.

Bereits rund 2.000 Jugendliche erreicht

Seit 2025 wurden in der Heidi Horten Collection und in der Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien insgesamt 158 Workshops mit 1.866 Jugendlichen durchgeführt. Erste Ergebnisse der begleitenden Evaluation zeigen, dass die Teilnehmer:innen Schönheitsideale bewusster hinterfragen, den Einfluss sozialer Medien kritischer reflektieren und ein differenzierteres Verständnis von digital erzeugter Schönheit entwickeln.

Über YOUareART

„YOUareART – Ungefiltert schön“ ist eine Kooperation des Kompetenzzentrums Zukunft Gesundheitsförderung der Gesundheit Österreich (GÖG), das im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz tätig ist, mit dem Institut für Frauen- und Männergesundheit FEM Süd und MEN, der Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien sowie der Heidi Horten Collection. Die Idee stammt von der Kreativagentur dasWeil, die auch für die kreative Umsetzung verantwortlich zeichnet. Die Initiative wird aus Mitteln der Agenda Gesundheitsförderung und des Fonds Gesundes Österreich finanziert.



Weitere Informationen: Medienbereich & Downloads: YOUareART | Gesundheit Österreich