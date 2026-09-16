Ganz Österreich im Kinofieber: KINOFEST 2026 begeistert mit starken Besucherzahlen

Wien (OTS) -

Am Samstag, 12. September 2026, verwandelte sich Österreich erneut in einen Treffpunkt für Filmfans. Für nur 5,90 Euro pro Ticket lockte das KINOFEST Besucher:innen in Kinos im ganzen Land. Volle Säle, große Publikumsresonanz und zahlreiche Sonderaktionen machten den Aktionstag zu einem sichtbaren Erfolg für die gesamte Branche.

Ein Tag voller Emotionen, Begegnungen und Kino-Magie

Volle Säle, begeisterte Besucher:innen und eine spürbare Aufbruchsstimmung: Das KINOFEST 2026 hat eindrucksvoll gezeigt, was Kino seit jeher einzigartig macht. In einer Zeit, in der viele Inhalte individuell konsumiert werden, schafft das Kino etwas Besonderes: echte gemeinsame Momente. Lachen, Spannung, Überraschung, Gänsehaut oder Tränen entfalten ihre größte Kraft dort, wo Menschen Geschichten gemeinsam erleben.

Ob Blockbuster, Familienfilm, Komödie, Drama, Arthouse oder österreichischer Film: Das KINOFEST machte die Vielfalt des aktuellen Filmangebots erlebbar und lud das Publikum dazu ein, die Faszination des Kinos neu zu entdecken. Für viele Besucher:innen war der 12. September ein Anlass, ihr Stammkino wieder bewusst zu besuchen und gemeinsam mit anderen in die Welt großer Geschichten einzutauchen.

„Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz auf das KINOFEST 2026“, erklärt Christian Dörfler, Obmann des Fachverbandes der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe. „Nichts ersetzt das Gefühl, wenn das Licht ausgeht und das Publikum gemeinsam in eine Geschichte eintaucht. Die Menschen wollen Filme nicht nur sehen, sondern gemeinsam erleben. Genau dafür steht das Kino.“

Auch von Seiten der österreichischen Filmverleiher:innen fällt die Bilanz äußerst positiv aus. Das KINOFEST macht sichtbar, wie stark Kino und Filmwirtschaft gemeinsam wirken können. Erst die enge Zusammenarbeit von Filmverleiher:innen und Kinos ermöglicht jene Vielfalt, die das Publikum auf der Leinwand begeistert und das Kino als lebendigen Kultur- und Begegnungsort stärkt.

„Das KINOFEST ist weit mehr als ein Aktionstag“, betont Michael Stejskal, Vorsitzender der Berufsgruppe Filmverleih/-vertrieb im Fachverband der Film- und Musikwirtschaft. „Es ist ein gemeinsames Bekenntnis zur Kraft des Kinos. Die Begeisterung des Publikums zeigt eindrucksvoll, wie wichtig das gemeinsame Filmerlebnis auch in einer digitalen Welt geblieben ist.“

Auch 2026 lebte das KINOFEST von der Vielfalt und Kreativität der teilnehmenden Kinos. Viele Betriebe setzten eigene Akzente und gestalteten den Tag mit Sonderveranstaltungen, Gewinnspielen, Blicken hinter die Kulissen oder besonderen Programmpunkten. So wurde das KINOFEST zu einem sichtbaren Zeichen dafür, wie lebendig und zukunftsorientiert die österreichische Kinobranche gemeinsam auftritt.

„Die österreichischen Filmverleiher:innen haben das KINOFEST 2026 mit voller Kraft unterstützt. Es ist gelungen, ein möglichst breites Publikum für Kino zu begeistern und die Vielfalt des aktuellen Filmangebots sichtbar zu machen. Das KINOFEST entwickelt sich damit immer stärker zu einer festen Tradition und zu einem jährlichen Höhepunkt im österreichischen Kinokalender“, so Sabine Hofmann, stellvertretende Vorsitzende der Berufsgruppe Filmverleih/-vertrieb im Fachverband der Film- und Musikwirtschaft.

KINOFEST 2027 bereits fix

Nach den erfolgreichen Ausgaben 2025 und 2026 wird das KINOFEST auch im kommenden Jahr fortgesetzt.

Das KINOFEST 2026 sendet damit ein klares Signal: Die Begeisterung für Kino ist ungebrochen. Die starken Besucherzahlen, die hohe Beteiligung der Kinos und die breite Unterstützung der Filmverleiher unterstreichen die Bedeutung des Kinos als Kultur-, Freizeit- und Begegnungsort. (PWK444/EL)



Fakten zum KINOFEST 2026

Teilnehmende Kinos: 106 Kinos in ganz Österreich

Besucher*innen: 84.105

Website: www.daskinofest.at

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