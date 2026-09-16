  • 16.09.2026, 14:46:03
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WB-Graf: Energiepreismaßnahmen stärken Betriebe und Standort

Wien (OTS) - 

Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf begrüßt die im Ministerrat beschlossenen Energiepreismaßnahmen: „Mit der Ausweitung der Entlastung von rund 60 auf insgesamt mehr als 500 Betriebe setzt die Bundesregierung einen wichtigen Schritt für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts. Gerade energieintensive Unternehmen brauchen dauerhaft planbare Stromkosten, damit Produktion, Investitionen und Arbeitsplätze in Österreich bleiben. Entscheidend ist jetzt, Industriestrompreis und SAG+ rasch gesetzlich zu verankern und umzusetzen.“

„Gleichzeitig braucht es einen wirksamen Schutzschirm für den Krisenfall. Wenn Strompreise außergewöhnlich stark steigen, muss die Entlastung automatisch, schnell und ohne zusätzliche Bürokratie bei den Betrieben ankommen – vom kleinen Gewerbebetrieb bis zur Industrie. Der Krisenmechanismus ergänzt Industriestrompreis und SAG+ damit an entscheidender Stelle: Gemeinsam senken die Maßnahmen Kosten, schaffen Planungssicherheit und stärken die Wettbewerbsfähigkeit heimischer Unternehmen. Jetzt zählt eine rasche Umsetzung, damit sie ihre volle Wirkung für Betriebe und Wirtschaftsstandort entfalten können“, so Graf abschließend.

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