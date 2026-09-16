Schnabel: Flugabgabe senken – Luftfahrt und Standort stärken!

Wien (OTS) -

“Wir haben als Volkspartei im Nationalrat mit der Novelle des Luftfahrtgesetzes sowie im Zuge der Budgetverhandlungen wesentliche Schritte zur Stärkung der Luftfahrt und damit des Wirtschaftsstandortes in Österreich gesetzt. Dabei haben wir dafür gesorgt, dass nun Mittel in Höhe von 30 Millionen Euro für den Luftverkehrsstandort bereitstehen. Diese Mittel müssen jetzt rasch in eine Senkung der Flugabgabe fließen. Es gilt weiterhin, den Standort im Blick zu behalten und über eine weitere Senkung bis hin zur Abschaffung der Flugabgabe nachzudenken, damit unsere Flughäfen im europäischen Wettbewerb bestehen können”, betont ÖVP-Verkehrssprecher Joachim Schnabel.

“Unsere Flughäfen sind wichtige Infrastrukturstandorte. Sie sichern Arbeitsplätze und Wertschöpfung und leisten einen wesentlichen Beitrag zu Österreichs Erfolg als Export-, Wirtschafts- und Tourismusstandort”, so Schnabel. Hohe Abgaben stellen hingegen einen großen Wettbewerbsnachteil dar: Fluggesellschaften reduzieren Verbindungen oder verlagern ihre Kapazitäten in Länder mit günstigeren Rahmenbedingungen. “Das Passagierminus von fast sieben Prozent am Standort Wien sowie die neuen interkontinentalen Verbindungen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft sind ein Weckruf”, so Schnabel.



Auch Budget profitiert von Senkung

Von einer Senkung der Flugabgabe würden nicht nur die Flughäfen und Fluggesellschaften profitieren. “Mehr Verbindungen bringen zusätzliche Gäste, stärken unsere Unternehmen und schaffen neue Arbeitsplätze. Das sorgt für Wachstum in den Regionen und für zusätzliche Einnahmen der öffentlichen Hand. Am Ende profitieren wir alle davon”, so Schnabel. Auch die Umwegrentabilität spricht klar für eine Entlastung. Berechnungen aus der Luftverkehrswirtschaft zufolge könne eine zusätzliche Million Passagiere knapp 1.000 Arbeitsplätze schaffen und durch zusätzliche Wertschöpfung sowie touristische Effekte für mehr als 80 Millionen Euro an fiskalischen Einnahmen sorgen. “Eine Senkung der Flugabgabe ist daher kein Geschenk an eine einzelne Branche, sondern eine Investition in Beschäftigung, Wachstum und den gesamten Standort Österreich”, unterstreicht der ÖVP-Verkehrssprecher.



Unterstützung für Initiative von Khom und Gruber

Schnabel begrüßt deshalb die entsprechende gemeinsame Initiative der steirischen Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom und des Kärntner Landeshauptmann-Stellvertreters Martin Gruber und sieht darin eine wichtige Unterstützung für die erhobene Forderung nach einer Senkung der Flugabgabe. “Ich freue mich über diesen klaren Rückenwind aus der Steiermark und aus Kärnten. Die Initiative von Khom und Gruber zeigt, dass wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für unsere Flughäfen ein gemeinsames Anliegen sind. Die Bundesländerflughäfen sind für die internationale Erreichbarkeit von großer Bedeutung. Manuela Khom und Martin Gruber setzen daher zu Recht ein starkes bundesländerübergreifendes Signal für die Zukunft unserer Regionalflughäfen”, so Schnabel abschließend. (Schluss)