  • 16.09.2026, 14:32:32
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  • OTS0183

Horror-Stall: Tierschutz-Demozug in St. Pölten

Anlässlich der Ende August aufgedeckten Tiermast im Bez. St. Pölten-Land ruft der VGT zum Protest-Marsch durch St. Pölten bis zur zuständigen Bezirkshauptmannschaft

Wien (OTS) - 


Wann: Donnerstag, 17.9.2026. Beginn des Demozugs beim Bahnhof um 12 Uhr, 12:30 bis 13:30 Protest vor der BH
Wo: Start beim Bahnhof St. Pölten (Ecke Bahnhofplatz/Kremser Gasse), Ende bei der BH St. Pölten (Am Bischofteich 1, 3100 St. Pölten)
Was: Demozug und Protestversammlung

Zum wiederholten Mal deckte der VGT im August 2026 eine Tiermast auf: Abgemagerte Tiere und Gülle-Seen waren in den Aufnahmen zu sehen. 400 Menschen versammelten sich nur zwei Tage später im spontanen Protest vor dem Betrieb. Tierqual darf nicht länger geduldet werden, schon gar nicht über Jahre hinweg. Trotz behördlicher Kontrollen und mittlerweile Verfahren zu Tierhaltungsverboten für zwei der bisherigen Betreiber:innen konnten die Missstände im Betrieb nicht abgestellt werden.
Der VGT fordert ein härteres Durchschreiten bei Tierqual-Fällen, das volle Ausschöpfen des Strafrahmens – insbesondere bei Wiederholungstaten – und die Tierabnahme bei Verstößen gegen das Tierhaltungsverbot.

Demozug durch St. Pölten wegen Horrorstall

Anlässlich der Ende August aufgedeckten Tiermast im 
Bez. St. Pölten-Land ruft der VGT zum Protest-Marsch 
durch St. Pölten bis zur zuständigen 
Bezirkshauptmannschaft

Datum: 17.09.2026, 12:00 Uhr - 17.09.2026, 13:30 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: St. Pölten
Bahnhofplatz
3100 St. Pölten
Österreich

URL: https://vgt.at/de/aktuelles/detailseite/8913/horror-stall:-tierschutz-demozug-in-st-poelten.html

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