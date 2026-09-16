FPÖ – Darmann: „Warum läuft ein geständiger, mutmaßlicher Kinderschänder frei herum!“

Wien (OTS) -

Angesichts der jüngsten Enthüllungen rund um den Kabarettisten Günther Paal alias „Gunkl“, der laut Medienberichten den Missbrauch an einem vierjährigen Mädchen gestanden haben soll, übte FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann heute scharfe Kritik an der Vorgehensweise der Justiz. Dass sich der Beschuldigte weiterhin auf freiem Fuß befinde, während die mutmaßlichen Erpresserinnen in Untersuchungshaft sitzen, sei für Darmann ein unhaltbarer Zustand. Bereits vor drei Jahren habe die FPÖ ein Kinderschutzpaket präsentiert, das unter anderem die drastische Verschärfung der Mindest- und Höchststrafen bis hin zu lebenslanger Haft sowie weitere Strafverschärfungen vorgesehen habe: „Man muss es so klar sagen, wie es ist: Sexueller Kindesmissbrauch ist Mord an Kinderseelen! Dass die Systemparteien unser Kinderschutzpaket abgelehnt haben, versteht daher niemand.“

„Es ist dem normalen Bürger nicht mehr zu erklären, warum ein geständiger, mutmaßlicher Kinderschänder völlig unbehelligt auf freiem Fuß herumlaufen darf. Wie kann es sein, dass die Justiz bei einem Triebtäter, der sich an einer Vierjährigen vergangen und zudem abscheuliches Material gehortet haben soll, keine Tatbegehungsgefahr sieht? Das ist ein Schlag ins Gesicht aller Eltern, die sich um die Sicherheit ihrer Kinder sorgen“, so Darmann.

Laut Medienberichten habe der Künstler sich selbst angezeigt, nachdem er von der Mutter und der Großmutter des Opfers um 150.000 Euro erpresst worden sei. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung seien zudem Datenträger mit Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger sichergestellt worden. Die beiden Frauen befänden sich mittlerweile wegen mutmaßlicher schwerer Erpressung in Untersuchungshaft. Für den freiheitlichen Sicherheitssprecher zeige dieser Fall einmal mehr die dramatische Schieflage im System auf: „Offenbar wiegt der Schutz eines prominenten Kabarettisten in diesem Land schwerer als der Schutz der Kinderseele. Wir haben schon beim Fall Teichtmeister gesehen, wie tief dieser Sumpf ist und wie zögerlich das System reagiert!“

Abschließend forderte Darmann ein sofortiges Einschreiten der Behörden sowie eine generelle Verschärfung der Strafen für Täter, die sich an den Schwächsten der Gesellschaft vergehen. „Unsere Kinder müssen an erster Stelle stehen. Wer sich an ihnen vergreift, hat sein Recht auf Freiheit verwirkt und gehört unverzüglich hinter Gitter!“, erklärte Darmann.