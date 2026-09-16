  • 16.09.2026, 13:56:02
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  • OTS0167

Stark ins neue Schuljahr starten: Hilfswerk-Präsident verteilt Lernstart-Pakete

Lerntraining unterstützt langfristig und individuell bei Lernschwächen

Wir begleiten Kinder und Eltern dabei, gut und selbstbewusst ins neue Schuljahr zu starten

Lukas Brandweiner, Präsident Hilfswerk Niederösterreich

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St. Pölten (OTS) - 

Wir begleiten Kinder und Eltern dabei, gut und selbstbewusst ins neue Schuljahr zu starten“, so Hilfswerk Niederösterreich-Präsident Lukas Brandweiner anlässlich des Schulstarts und der Verteilung von Lernstart-Paketen an der Volksschule Herzogenburg. Denn hunderte Schülerinnen und Schüler werden vom Hilfswerk jährlich im Lerntraining gefördert. Und dieses ist weitaus mehr als nur Nachhilfe: „Jedes Kind lernt anders. Und wir gehen in unseren Trainings ganz bewusst langfristig und sehr individuell auf diese Tatsache ein.“ Fast 20.000 Stunden werden so pro Jahr geleistet.

Für jedes Kind – von der Volksschule bis zur Oberstufe – wird ein eigenes Trainingsprogramm zusammengestellt. Je nach Bedarf unterstützen die Lerntrainerinnen und -trainer ganz speziell bei Lese-Rechtschreib- und Rechenschwäche, vermitteln Strategien bei Aufmerksamkeitsschwächen oder unterstützen bei konkreten Stoffgebieten und der Lernorganisation – und das mit spielerischen und kreativen Ansätzen, die alle Sinne ansprechen. Das Lerntraining wird in den elf Familien- und Beratungszentren des Hilfswerk Niederösterreich angeboten, auf Wunsch auch zuhause oder online.

Spezialtraining, Lehrlinge und Lesepaten

Neben dem klassischen Lerntraining wird auch Spezialtraining bei Lese-/Rechtschreibschwäche bzw. Rechenschwäche geboten. Weiters ein gezieltes Training für Lehrlinge zur Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung. Und auch ehrenamtlich ist das Hilfswerk in der Förderung von Schülerinnen und Schüler tätig: Im Rahmen des ehrenamtlichen Projekts „Gemeinsame Lesezeit“ sind Lesepatinnen und -paten in einzelnen Schulen eingesetzt, um mit den Kindern gemeinsam die Welt der Bücher zu erforschen und Lesekompetenzen zu stärken.

Rückfragen & Kontakt

Hilfswerk Niederösterreich
Telefon: 05 9249-30140
E-Mail: [email protected]

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