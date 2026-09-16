  • 16.09.2026, 13:52:32
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Gmeinbauer ad Kultur-Euro: „Wiener Weg gefährdet Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze“

Kunst und Kultur brauchen echte Unterstützung, keine öffentlichkeitswirksamen Lippenbekenntnisse bei Großveranstaltungen

Wien (OTS) - 

„Der Wiener Weg gefährdet das Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze: Statt die leeren Stadt-Kassen mit drastischen Steuererhöhungen auf Kulturangebote zu füllen, sollte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig lieber bei den Ausgaben der Stadt sparen. Die Erhöhung der Abgaben auf Kunst und Kultur um zusätzlich 12,5 Prozent mag für die Stadt aus budgetärer Sicht zwar vielversprechend sein – gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist das der falsche Schritt und drängt Kulturschaffende an den Rand ihrer Existenz“, betont ÖVP-Kultursprecherin Abg. Daniela Gmeinbauer.

„Bürgermeister Ludwig muss Farbe bekennen: Einerseits zeigt sich Ludwig gerne als Freund von Kunst und Kultur und beschwört ihren Wert öffentlichkeitswirksam in politischen Reden auf einschlägigen Großveranstaltungen. Mit der geplanten Zusatzversteuerung für Kulturangebote schlägt Wiens Landeshauptmann nun den gegenteiligen Weg ein und erklärt Kunst und Kultur zu einem kaum leistbaren Luxusgut. Für uns als Österreichische Volkspartei steht fest: Kunst und Kultur bringen Freude ins Leben von Menschen – sie müssen einem breiten Publikum zugänglich gemacht und entsprechend unterstützt werden“, so Gmeinbauer abschließend. (Schluss)

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