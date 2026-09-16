Grüne/Schallmeiner: Chaostage beim Eltern-Kind-Pass

Wien (OTS) -

„Chaostage beim Eltern-Kind-Pass: Der elektronische Pass wird erneut um ein Jahr verschoben, während das neue Untersuchungsprogramm bereits am 1. Oktober mit einer kurzfristig aufgesetzten Papierlösung starten soll. Wenige Tage davor sind zentrale Fragen für Familien, Ärzt:innen und Hebammen noch immer nicht beantwortet“, kritisiert der Gesundheitssprecher der Grünen, Ralph Schallmeiner. Auch die heutige Reaktion der Bundeskurie niedergelassene Ärzte zeige, wie groß die Unsicherheit mittlerweile sei.

Dabei seien die Vorarbeiten längst geleistet worden. Die Ärzteschaft habe sich drei Jahre auf die Einführung vorbereitet und den erforderlichen Gesamtvertrag abgeschlossen. Wenn einzelne Bundesländer ihre Aufgaben nicht rechtzeitig erledigt hätten, müsse Gesundheitsministerin Korinna Schumann für eine Lösung sorgen und alle Beteiligten an einen Tisch holen. „Ein zentrales Vorsorgeprojekt einfach um ein weiteres Jahr zu verschieben, ist kein Ersatz für konsequente Arbeit. Wer sagt uns, dass wir 2027 nicht wieder vor demselben Problem stehen?“, fragt Schallmeiner.

Zusätzliche Zweifel wecken laut Schallmeiner die vorliegenden Unterlagen zur analogen Umsetzung. Darin wird etwa bei einer Kindesuntersuchung die Körperlänge in Gramm statt in Zentimetern angegeben. Schwerer wiegen jedoch die offenen Fragen zur Verwendung der neuen Unterlagen, zu Übergangsfällen und zum Nachweis für das Kinderbetreuungsgeld. „Die Ministerin muss rasch für klare Regeln, ausreichend korrekte Eltern-Kind-Pässe und Sicherheit für alle betroffenen Familien sorgen. Die Familien dürfen für dieses Chaos nicht bezahlen“, meint Schallmeiner und hält fest.: „Wir werden dazu eine parlamentarische Anfrage an die Ministerin einbringen, um Licht in das Chaos zu bekommen. Es ist wichtig zu wissen, wer verantwortlich ist.“