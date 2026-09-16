BEACTIVE – „United let's move.“ bringt Österreich in Bewegung

Wien (OTS) -

Vom 23. bis 30. September 2026 steht Österreich im Zeichen der Europäischen Woche des Sports. Im Rahmen von #BEACTIVE lädt die Aktion „United let's move.“ Menschen in ganz Österreich ein, neue Bewegungsangebote kostenlos kennenzulernen.

Freizeit- und Sportbetriebe aller Art öffnen in dieser Woche ihre Angebote für Interessierte. Wer noch kein Mitglied im jeweiligen Betrieb ist, kann ein kostenloses Kennenlernangebot nutzen, ohne eine Mitgliedschaft oder sonstige Vertragsbindung einzugehen.

Welches Angebot verfügbar ist, ob eine Anmeldung erforderlich ist und wie viele Plätze bereitstehen, legt jeder teilnehmende Betrieb selbst fest.

„Mit unterschiedlichsten, abwechslungsreichen Angeboten zeigt unsere Branche, wie viele Wege es gibt, Bewegung kennenzulernen. Ich lade alle Österreicherinnen und Österreicher ein, die Aktionswoche zu nutzen und ein Angebot in ihrer Nähe auszuprobieren“, sagt Christian Hörl, Bundesbranchensprecher der österreichischen Fitnessbetriebe im Fachverband Freizeit- und Sportbetriebe in der WKO.

Österreich ist 2026 erstmals Teil von „United let's move.“. Der Fachverband Freizeit- und Sportbetriebe begleitet die österreichische Beteiligung an der Kampagne. Teilnehmende Betriebe und ihre jeweiligen Angebote sind über die Kampagnenseite auffindbar. Für Details zu Zeiten, Anmeldung und verfügbaren Plätzen wenden sich Interessenten direkt an den gewählten Betrieb. (PWK443/EL)

Weitere Informationen und teilnehmende Betriebe finden Sie unter unitedletsmove.org sowie unter wko.at/beactive.