  • 16.09.2026, 12:53:03
  • /
  • OTS0147

FPÖ – Kaniak: „Chaos beim E-Eltern-Kind-Pass – Regierung lässt Familien und Ärzte im Ungewissen!“

Was macht SPÖ-Gesundheitsministerin Schumann beruflich?

Wien (OTS) - 

FPÖ-Gesundheitssprecher und Vorsitzender des parlamentarischen Gesundheitsausschusses NAbg. Mag. Gerhard Kaniak kritisierte heute die Verschiebung des elektronischen Eltern-Kind-Passes (EKP) als „Beispiel für mangelhaftes Projektmanagement der Regierung“. Anstatt eines wichtigen Schritts in der Digitalisierung habe man nun vor allem Verunsicherung für werdende Eltern und Ärzte geschaffen, die sich jahrelang auf die Umstellung vorbereitet hätten.

Für den freiheitlichen Gesundheitssprecher sei besonders die entstandene Rechtsunsicherheit für werdende Eltern inakzeptabel. „Ab dem 1. Oktober gilt ein neues Untersuchungsprogramm, aber niemand weiß, wie der Anspruch auf das Kinderbetreuungsgeld rechtssicher nachgewiesen werden soll. Es ist unzumutbar, dass Familien aufgrund des Versäumnisses der Regierung jetzt nicht wissen, woran sie sind. Das Ministerium hat die Pflicht, hier umgehend für klare und verständliche Informationen zu sorgen, anstatt die Betroffenen im Regen stehen zu lassen. Da muss man sich nun schon wirklich die Frage stellen, was SPÖ-Gesundheitsministerin Schumann beruflich macht“, kritisierte Kaniak.

„Das einzig Richtige ist jetzt, die Gültigkeit der bisherigen Mutter-Kind-Pässe zu verlängern, bis eine funktionierende und unbürokratische analoge Zwischenlösung flächendeckend verfügbar ist. Wir brauchen Sicherheit für Eltern und Ärzte. Dieses Vorgehen zeigt aber einmal mehr, dass wichtige Projekte unter dieser Regierung schlecht bis gar nicht durchgeführt werden. Österreich hat sich eine verlässlichere Politik verdient, die nur mit einer starken FPÖ und Volkskanzler Herbert Kickl möglich ist!“, betonte Kaniak.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright