Pöttinger: Starkes Energiepaket für Standort und Haushalte

Wien (OTS) -

“Leistbare und verlässliche Energie ist eine grundlegende Voraussetzung für einen starken Wirtschaftsstandort und für die Entlastung der Menschen. Mit dem neuen Standort- bzw. Energiepaket setzt die Bundesregierung einen wichtigen Schritt und verbindet gezielte Unterstützung für energieintensive Betriebe mit einem konkreten Entlastungsmechanismus für Haushalte”, betont ÖVP-Energiesprecher Laurenz Pöttinger. Für Industriestrompreis und SAG+ (Standortabsicherungsgesetz) stehen von 2027 bis 2029 insgesamt 750 Millionen Euro zur Verfügung. Der neue Industriestrompreis unterstützt energieintensive Unternehmen bei bis zu 50 Prozent ihres Stromverbrauchs, wobei die Förderung den Preis auf bis zu fünf Cent pro Kilowattstunde reduzieren kann. Gleichzeitig steigt der Kreis der vom Standortabsicherungsgesetz erfassten Unternehmen signifikant. “Damit sichern wir Wettbewerbsfähigkeit, Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Österreich und schaffen gleichzeitig Impulse für Investitionen und Modernisierung”, unterstreicht Pöttinger.

“Genauso wichtig ist, dass wir aus den Erfahrungen der vergangenen Energiekrise die richtigen Schlüsse ziehen und für die Haushalte vorsorgen”, so Pöttinger. Der neue Energiepreis-Krisenmechanismus wird aktiviert, wenn der Großhandelspreis im Sechsmonatsdurchschnitt drei Monate in Folge über 165 Euro pro Megawattstunde (MWh) liegt und gleichzeitig der durchschnittliche Energiepreis für Haushalte über 16,5 Cent pro Kilowattstunde (kWh) netto – ohne Netzkosten und Abgaben – liegt. In diesem Fall wird der Strompreis für Haushalte für ein Grundkontingent von 2.900 Kilowattstunden pro Jahr auf zehn Cent pro Kilowattstunde netto begrenzt – automatisch über die Stromrechnung und ohne Antrag. “Die Bundesregierung und Minister Wolfgang Hattmannsdorfer bringen damit ein Paket auf den Weg, das den Standort stärkt und gleichzeitig die Menschen absichert. Wir reagieren nicht nur, wir handeln und schaffen klare Regeln und einen automatischen energiepolitischen Schutzschirm. Das bedeutet mehr Planbarkeit für Unternehmen und mehr Sicherheit für die Haushalte”, schließt Pöttinger. (Schluss)