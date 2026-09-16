QS-Ranking: Fünf Masterprogramme der WU unter den Top 30 weltweit

Wien (OTS) -

Die WU Wirtschaftsuniversität Wien behauptet sich mit ihren Masterprogrammen in einem weiteren Ranking im internationalen Spitzenfeld. In den aktuellen QS Business Master’s Rankings 2027 schaffen es alle fünf teilnehmenden WU-Master in ihren Kategorien unter die Top 30 weltweit. Der Master in Supply Chain Management zählt mit Platz 5 von 142 gelisteten Programmen erneut zu den besten weltweit. Auch im Shanghai Global Ranking of Academic Subjects ist die WU in mehreren Fachgebieten die bestplatzierte Universität Österreichs.

Bei QS erreichen alle fünf WU-Masterprogramme eine Top-30-Platzierung: Neben dem Master in Supply Chain Management liegen auch die Master in Marketing, Strategy, Innovation and Management Control, Quantitative Finance und Digital Economy unter den 30 besten Programmen ihrer Kategorie. Letzterer schafft bei seiner erstmaligen Teilnahme auf Anhieb den Sprung in die Top 30. Auch im Shanghai Global Ranking of Academic Subjects ist die WU international gut positioniert. In den Fächern Business Administration, Economics und Finance ist sie die am besten platzierte Uni Österreichs und liegt weltweit in den Rängen 76 bis 100 sowie 101 bis 150. In Management liegt die WU weltweit auf den Rängen 201 bis 300 und befindet sich damit in der nationalen Spitzengruppe.

Internationale Konkurrenz deutlich gewachsen

„Unsere Masterprogramme stehen im internationalen Wettbewerb für eine Ausbildung auf hohem wissenschaftlichem Niveau und mit klarer internationaler Ausrichtung. Dass alle fünf gerankten Programme bei QS unter den Top 30 weltweit liegen, bestätigt die Stärke unseres Masterangebots. Gleichzeitig zeigt das Shanghai Ranking, dass die WU auch in den zentralen Fachgebieten der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften international sichtbar ist“, sagt WU-Rektor Rupert Sausgruber.

Die Ergebnisse der QS Business Master’s Rankings sind vor dem Hintergrund eines deutlich gewachsenen Teilnehmerfelds zu sehen. In vier der fünf Kategorien wurden gegenüber dem Vorjahr rund 20 bis 40 zusätzliche Programme aufgenommen, im Marketing-Ranking sogar rund 50. Der Master in Marketing konnte seine Position dennoch nahezu halten, während sich der Master in Strategy, Innovation and Management Control um einen Rang verbesserte. Der Master in Supply Chain Management bleibt unter den fünf besten Programmen weltweit.

Die Platzierungen im Überblick

QS Business Master’s Rankings 2027

Master in Supply Chain Management: Platz 5 von 142

Master in Marketing: Platz 13 von 213

Master in Strategy, Innovation and Management Control: Platz 16 von 256

Master in Quantitative Finance: Platz 29 von 285

Master in Digital Economy: Platz 26 von 234

Shanghai Global Ranking of Academic Subjects

Business Administration: Rang 76–100 weltweit, Rang 1 von 5 in Österreich

Economics: Rang 101–150 weltweit, Rang 1 von 4 in Österreich

Finance: Rang 101–150 weltweit, Rang 1 und einzige Uni in Österreich

Management: Rang 201–300 weltweit, Rang 1-3 von 5 in Österreich

Über die Rankings

Das QS World University Ranking zählt gemeinsam mit dem Times Higher Education Ranking zu den bekanntesten internationalen Hochschulrankings. Die QS Business Master’s Rankings berücksichtigen unter anderem die Reputation bei Arbeitgeber*innen und Forschenden und Lehrenden an Universitäten, die beruflichen Erfolge der Absolvent*innen sowie weitere Daten zu Forschung, Lehrenden und Programmen.

Das Shanghai Global Ranking of Academic Subjects vergleicht Universitäten weltweit in einzelnen Fachbereichen und berücksichtigt unter anderem Forschungsleistung, internationale Zusammenarbeit sowie wissenschaftliche Veröffentlichungen und deren Zitierungen.